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मौसमी बीमारियों के बीच कोरोना का खतरा, डॉक्टर बोले- घबराएं नहीं, सतर्क रहें, जानिए क्या करें-क्या नहीं?

बदलते मौसम में बढ़ रहे सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण के मरीज, डॉक्टर बोले- सात दिन से ज्यादा रहें लक्षण तो कराएं जांच

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मौसमी बीमारियों के बीच कोरोना का खतरा, डॉक्टर बोले- घबराएं नहीं, सतर्क रहें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 6:48 PM IST

4 Min Read
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एमसीबी: गर्मी और फिर बारिश के बीच बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर दिखने लगा है. जिले के भरतपुर स्थित 100 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में इन दिनों सर्दी-खांसी, वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने भी लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय रहते जांच और सावधानी बरतना ही सबसे बड़ा बचाव है.

मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें, जानिए क्या करें-क्या नहीं? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 दिनों से ज्यादा अगर लक्षण दिखे तो कराएं जांच

जनकपुर अस्पताल में रोजाना 100 से 150 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिनमें करीब 20 से 30 प्रतिशत मरीज सर्दी-खांसी, वायरल संक्रमण और एलर्जी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं. मौसम में अचानक बदलाव और नमी बढ़ने के कारण वायरल बीमारियों का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है.

खंड चिकित्सा एवं ब्लॉक एपिडेमियोलॉजिस्ट ऑफिसर डॉ. राजीव कुमार रमन का कहना है कि अधिकांश मरीज सामान्य मौसमी संक्रमण से प्रभावित हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सात दिनों से अधिक समय तक सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत बनी रहती है तो उसे बिना देरी चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और लक्षण मिलने पर जांच कराना आवश्यक है.

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डॉक्टर बोले- सात दिन से ज्यादा रहें लक्षण तो कराएं जांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जुलाई से अक्टूबर संवेदनशील

डॉ. रमन ने बताया कि जुलाई से अक्टूबर तक का समय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल फीवर और श्वसन संबंधी संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

क्या करें

  • सात दिन से अधिक सर्दी-खांसी या बुखार रहने पर जांच कराएं.
  • भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें.
  • साबुन या सैनिटाइजर से नियमित हाथ साफ करें.
  • संतुलित एवं पौष्टिक भोजन लें.
  • गर्म एवं ताजा भोजन करें
  • उबला या गर्म पानी पिएं.
  • डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करें.

क्या न करें

  • लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों को नजरअंदाज न करें.
  • बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न लें.
  • खुले में गंदा पानी जमा न होने दें.
  • संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर लापरवाही न बरतें.
  • बुखार, सांस लेने में तकलीफ या लगातार खांसी होने पर जांच कराने में देरी न करें.

सतर्क रहें, डॉक्टर्स से संपर्क करें

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर जांच, उचित उपचार, स्वच्छता और कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाकर मौसमी बीमारियों एवं कोरोना संक्रमण दोनों से प्रभावी बचाव संभव है. इसलिए घबराने की बजाय सतर्क रहें और किसी भी गंभीर लक्षण की स्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें.

मौसम बदलने के कारण सर्दी-खांसी, वायरल संक्रमण और एलर्जी के मरीज बढ़े हैं. यदि सात दिन से अधिक समय तक लक्षण बने रहें तो जांच जरूर कराएं. कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है- –डॉ. राजीव कुमार रमन, खंड चिकित्सा

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दलते मौसम में बढ़ रहे सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण के मरीज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीजों ने कहा- समय पर मिला इलाज

अस्पताल में भर्ती मरीजों ने भी स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की. मलेरिया से पीड़ित मरीजों का कहना है कि उन्हें समय पर दवा, जांच और चिकित्सकीय देखभाल मिल रही है, जिससे स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है. मरीजों ने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की नियमित निगरानी एवं व्यवहार की भी प्रशंसा की.

मुझे मलेरिया की शिकायत थी. पिछले तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती हूं. यहां डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों ने समय पर दवाइयां दीं और लगातार मेरी देखभाल की. अब मेरी तबीयत में काफी सुधार है.- मानसी बेनवंश, भर्ती मरीज

मैं 26 तारीख से अस्पताल में भर्ती हूं. डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ नियमित रूप से मेरा हालचाल लेते हैं. समय पर इलाज और दवाइयां मिल रही हैं. अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं से मैं संतुष्ट हूं.- –कमलेश बाई, भर्ती मरीज

हर महीने से 100 से ज्यादा प्रसव

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. अस्पताल में प्रत्येक माह 100 से अधिक प्रसव कराए जा रहे हैं. गर्भवती महिलाओं सहित सभी मरीजों को जरूरी इलाज और दवाइयां समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. अस्पताल प्रबंधन के अनुसार फिलहाल क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का कोई सक्रिय मामला सामने नहीं आया है, लेकिन किसी भी संदिग्ध लक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

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