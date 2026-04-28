झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, आज कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट, अगले 5 दिन राहत के आसार
झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है. आज भी कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है.
Published : April 28, 2026 at 8:53 AM IST
रांची: झारखंड में मौसम ने करवट ले ली है. मौसम केंद्र, रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 28 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवा चलने की संभावना है. सुबह होते ही रांची में इसका असर देखने को मिला. गर्जन के साथ आसमान में बादल छाने लगे. तेज हवा चलने लगी और सुबह करीब 7 बजे से 8 बजे के बीच रांची के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश हुई. इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है.
इन जिलों में बदला मौसम का मिजाज
रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद सहित मध्य झारखंड के जिलों में आज मौसम बदला हुआ रहेगा. वहीं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां जैसे दक्षिणी इलाकों में भी बारिश के आसार हैं. उत्तर-पश्चिमी झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है. इसके अलावा देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जैसे उत्तर-पूर्वी जिलों में भी मौसम का असर देखने को मिलेगा.
मौसम केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट
मौसम केंद्र, रांची ने येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. जबकि अन्य इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. इसके साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है, जिसे लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
आने वाले कुछ दिनों तक राहत के आसार
आने वाले दिनों की बात करें तो 29 अप्रैल से 1 मई तक राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी. 2 और 3 मई को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. मौसम में इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ेगा. अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.
ये भी पढ़ें: झारखंड में मौसम बदलने के बाद भी क्यों लग रही है ज्यादा गर्मी ? डाल्टनगंज में पारा चरम पर, आज कैसा रहेगा मौसम
झारखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट, इन जिलों में वज्रपात और बारिश के आसार
देशभर में भीषण गर्मी, लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश से थोड़ी राहत