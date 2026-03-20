बस्तर में मौसम बदला, तेज आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि
बस्तर में अचानक मौसम बदल गया. जोरदार बारिश हुई है. लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 6:51 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में मौसम ने अचानक करवट ली है. यहां तेज आंधी-तूफान के बाद मूसलाधार बारिश हुई. बस्तर जिले के कई क्षेत्रों में ओले भी गिरे हैं.
तेज हवा के साथ बारिश
शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई. कई स्थानों पर हवा की रफ्तार इतनी तेज रही कि पेड़-पौधे की टहनियां गिरीं. ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसल भी प्रभावित हुई है.
किसानों की टेंशन बढ़ी
इस समय क्षेत्र में कई किसान सब्जी, मक्का की खेती कर रहे हैं. ओलावृष्टि और तेज बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है. अचानक बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है. आम जनजीवन भी बारिश से प्रभावित हुआ है.
लोगों से गर्मी से राहत मिली
बारिश की वजह से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. दरअसल पिछले कुछ दिनों से बस्तर में तापमान लगातार बढ़ने से लोग परेशान थे. अब अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने राहत की सांस ली है.
इससे पहले रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने अगले तीन दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है. तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा उत्तर और दक्षिण बस्तर में यह तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.