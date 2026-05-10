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दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव के आसार, आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी

नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में इन दिनों कभी भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. कहीं आसमान में काले बादल गरज रहे हैं तो कहीं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है.दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है.

शनिवार को राजधानी में तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन पूरे दिन धूप निकलने के बावजूद मौसम ज्यादा परेशान करने वाला नहीं रहा. शनिवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार से 0.5 डिग्री अधिक और सामान्य से 2.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार से 1.2 डिग्री अधिक, लेकिन सामान्य से 1.3 डिग्री कम है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज 10 मई को खतरनाक लू वाली हवा चलेगी. आज रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं हवा की गति 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.