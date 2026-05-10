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दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव के आसार, आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी

दिल्ली में आज खतरनाक लू चलने का अनुमान,अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा

दिल्ली- एनसीआर में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी
दिल्ली- एनसीआर में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 10, 2026 at 8:00 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में इन दिनों कभी भी मौसम में बदलाव देखा जा रहा है. कहीं आसमान में काले बादल गरज रहे हैं तो कहीं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है.दिल्ली-एनसीआर में गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है.

शनिवार को राजधानी में तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन पूरे दिन धूप निकलने के बावजूद मौसम ज्यादा परेशान करने वाला नहीं रहा. शनिवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार से 0.5 डिग्री अधिक और सामान्य से 2.4 डिग्री कम है. वहीं, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो शुक्रवार से 1.2 डिग्री अधिक, लेकिन सामान्य से 1.3 डिग्री कम है.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज 10 मई को खतरनाक लू वाली हवा चलेगी. आज रविवार को अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. वहीं हवा की गति 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 127 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 112, गुरुग्राम में 118, गाजियाबाद में 122, ग्रेटर नोएडा में 109 और नोएडा में 117 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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