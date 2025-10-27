ETV Bharat / state

दिल्ली में ठंड की एंट्री, धुंध भी छाई, AQI अब भी 'गंभीर' स्थिति में, बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध होगी. दिल्ली में 7AM तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 अंक बना हुआ है.

दिल्ली में सुबह के समय आसमान में छाई धुंध
दिल्ली में सुबह के समय आसमान में छाई धुंध (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 27, 2025 at 7:49 AM IST

Updated : October 27, 2025 at 7:55 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम करवट बदलने वाला है. आज राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने वाले हैं. इसके अलावा शाम होते-होते हल्की बारिश भी हो सकती है. बात अगर प्रदूषण की करें तो आज सुबह दिल्ली में AQI 268 दर्ज किया गया जो 'गंभीर' श्रेणी में है. वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है. बता दें किराष्ट्रीय राजधानी में GRAP-2 नियम लागू है.

वहीं मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में रविवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. इस दौरान पारा 15 डिग्री के पास लुढ़क गया. इस दौरान अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा.

AQI अब भी 'गंभीर' स्थिति में
AQI अब भी 'गंभीर' स्थिति में (ETV Bharat)

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह के समय हल्की धुंध होगी. पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिन भर बादल छाए रहेंगे. शाम या रात के समय हल्की वर्षा हो सकती हैं. अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान और 18 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 27 अक्टूबर और 28 की सुबह बादल रहेंगे और हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है. 27 अक्टूबर की शाम और 28 की सुबह हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है. 29 की सुबह भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली-एनसीआर के अन्य शहरों की स्थिति भी चिंताजनक है

राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 अंक बना हुआ है, हालांकि यह AQI कल के मुकाबले थोड़ा बहुत कम है। जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 269 गाजियाबाद में 272 गुरुग्राम में 287 ग्रेटर नोएडा में 258 और नोएडा में 255 अंक बना हुआ है.

राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 250 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

Last Updated : October 27, 2025 at 7:55 AM IST

