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फिर बदल गया झारखंड का मौसम, आसमान में छाए बादल, इन इलाकों के लिए वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी

झारखंड में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार जानिए कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम.

Jharkhand Weather Report
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 1:43 PM IST

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रांची:झारखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है. आसमान में बादल छाए हुए हैं. ठंडी हवा चल रही हैं. रांची का मौसम सुहाना हो गया है. मौसम केंद्र, रांची ने अनुमान जताया है कि मंगलवार को रांची, चतरा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और पलामू के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान 30-40 किमी की रफ्तार से हवा चल सकती है. इसके अलावा बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भी बारिश और वज्रपात की संभावना है. इसको लेकर आम लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

रांची का अधिकतम पारा 30 डिग्री के नीचे

मौसम केंद्र, रांची के ताजा आंकड़ों के अनुसार झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है. राज्य के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे या आसपास रहा, जबकि कुछ स्थानों पर तापमान में वृद्धि भी देखी गई. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2.9 डिग्री कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

डाल्टनगंज रहा सबसे गर्म

औद्योगिक शहर जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा. डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. यहां न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

Jharkhand Weather Report
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

जगन्नाथपुर में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड

वहीं बोकारो में अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री और न्यूनतम 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री और न्यूनतम 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा के जगन्नाथपुर में 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यहां सुबह-शाम हल्की ठंड का अहसास हुआ.

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