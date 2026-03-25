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झारखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 27-28 मार्च को बारिश और तेज हवा चलने के आसार

मौसम केंद्र ने झारखंड के मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है. इसके तहत आने वाले दिनों में राज्य में बारिश का अलर्ट है.

Jharkhand Weather Forecast
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 25, 2026 at 2:27 PM IST

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रांचीः राज्य में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल हल्के बदलाव के बाद 27 और 28 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

तापमान में होगी बढ़ोतरी

25 मार्च को राज्य में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं तापमान में अगले तीन दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है. 26 मार्च को आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है.

27 मार्च से बदल जाएगा मौसम

हालांकि 27 मार्च से मौसम में बदलाव शुरू होगा. इस दिन राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. 28 मार्च को भी यही स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम रहेगा. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है. 29 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है. आगे के पूर्वानुमान के अनुसार 30 और 31 मार्च को भी राज्य के कई हिस्सों, खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है.

Jharkhand Weather Forecast
झारखंड में वज्रपात संभावित जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

पिछले 24 घंटे में तापमान का हाल

पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के मौसम में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जहां दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं रातें अपेक्षाकृत सामान्य बनी हुई हैं. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री रहा. जमशेदपुर में गर्मी का असर ज्यादा दिखा, जहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम 23.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

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झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

सरायकेला सबसे गर्म, गुमला में ठंडी रात

वहीं डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 18.9 डिग्री सेल्सियस रहा. बोकारो में पारा 35.2 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. चाईबासा में भी गर्मी का असर दिखा, जहां अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और न्यूनतम 22.0 डिग्री सेल्सियस रहा. राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा. दूसरी ओर गुमला में न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे ठंडा स्थान रहा.

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