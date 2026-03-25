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झारखंड में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 27-28 मार्च को बारिश और तेज हवा चलने के आसार

रांचीः राज्य में मौसम का मिजाज आने वाले दिनों में करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल हल्के बदलाव के बाद 27 और 28 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

तापमान में होगी बढ़ोतरी

25 मार्च को राज्य में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं तापमान में अगले तीन दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है. 26 मार्च को आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है.

27 मार्च से बदल जाएगा मौसम

हालांकि 27 मार्च से मौसम में बदलाव शुरू होगा. इस दिन राज्य के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. 28 मार्च को भी यही स्थिति बनी रह सकती है. हालांकि उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम रहेगा. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी गई है. 29 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है. आगे के पूर्वानुमान के अनुसार 30 और 31 मार्च को भी राज्य के कई हिस्सों, खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है.

झारखंड में वज्रपात संभावित जिले. (फोटो-सौ. मौसम विभाग)

पिछले 24 घंटे में तापमान का हाल