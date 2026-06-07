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देवघर के करौं में आसमान से जमीन पर गिरा पैराशूटनुमा गुब्बारा, लोगों में कौतूहल, पर जांच में निकला अलग माजरा

देवघर में जमीन पर गिरा रहस्यमयी गुब्बारा और लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर:जिले के करौं प्रखंड मुख्यालय के समीप स्थित बाराटाड़ गांव में शनिवार को उस समय अफरा-तफरी और कौतूहल का माहौल बन गया, जब आसमान से एक पैराशूटनुमा गुब्बारा अचानक जमीन पर आ गिरा. अज्ञात वस्तु के गिरने की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. कई लोगों ने इसे रहस्यमयी वस्तु समझा, जिससे क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चा शुरू हो गई.

मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. अंचलाधिकारी ऋषि राज, थाना प्रभारी दीपक किशोर भारती समेत अन्य अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वस्तु की जांच की. अधिकारियों ने ग्रामीणों से संयम बरतने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त वस्तु से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है और न ही इससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को क्षति पहुंची है.

जानकारी देते वैज्ञानिक सह रिसर्चर संदीप कुमार चक्रवर्ती. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बाद में वैज्ञानिकों ने पहुंचकर स्थिति की स्पष्ट

इस बीच गुब्बारे को ट्रैक करते हुए मौके पर पहुंचे विशिष्ट प्राध्यापक एवं इंडियन सेंटर ऑफ स्पेस फिजिक्स के निदेशक प्रोफेसर संदीप कुमार चक्रवर्ती ने पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि यह कोई संदिग्ध वस्तु नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए छोड़ा गया एक वेदर बैलून (मौसम गुब्बारा) है. यह गुब्बारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के शिवडी स्थित इंडियन सेंटर फॉर स्पेस फिजिक्स से छोड़ा गया था और वातावरणीय अध्ययन के दौरान उड़ान पूरी करने के बाद देवघर के बाराटाड़ गांव में आकर गिरा.

मौसम का अध्ययन करने के लिए छोड़े जाते हैं गुब्बारे