झारखंड में आज भी बारिश का जोर, रांची में रात से तेज हवा के साथ बरसात, 28 सितंबर से राहत के संकेत
झारखंड में लगातार बारिश हो रही है. 27 सितंबर तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 25, 2026 at 9:06 AM IST
रांची: बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन अब समुद्र से निकलकर जमीन पर पहुंच चुका है. यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से झारखंड में बारिश का दौर अभी जारी है.
राजधानी रांची समेत कई इलाकों में आज भी तेज हवा, गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है. इसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है. आज 25 सितंबर को भारी बारिश और गरज-चमक की चेतावनी है, जबकि 26 और 27 सितंबर को मुख्य रूप से मेघ गर्जन और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है. 28 सितंबर से कोई विशेष चेतावनी नहीं है.
आज किन इलाकों में ज्यादा असर?
आज 25 सितंबर को मध्य झारखंड, उत्तर-पश्चिमी झारखंड और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद समेत आसपास के इलाकों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है. वहीं उत्तर-पश्चिमी हिस्से में पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार तथा उत्तर-पूर्वी हिस्से में देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भी कई जगह बारिश हो सकती है. साथ ही पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में तेज हवा और मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना के साथ चेतावनी जारी की गई है.
26 और 27 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम
26 सितंबर को भी राज्य के कई हिस्सों में बादल और बारिश की स्थिति बनी रह सकती है. कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश होगी. मौसम विभाग के अलर्ट में इस दिन मुख्य रूप से थंडरस्टॉर्म और बिजली चमकने की चेतावनी है. 27 सितंबर को भी कुछ जगहों पर गरज-चमक और बारिश की संभावना रहेगी. हालांकि, बारिश का असर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद है.
28 सितंबर से राहत के आसार
28 सितंबर से मौसम में धीरे-धीरे स्थिरता आने की उम्मीद है. रांची में भी लगातार बारिश का मौजूदा दौर इसके बाद कमजोर पड़ सकता है, हालांकि, छिटपुट बारिश पूरी तरह खत्म होने की गारंटी नहीं है.
मौसम विभाग के मुताबिक, 25 और 26 सितंबर को बारिश और बादल बने रहने के कारण दिन का तापमान अभी सामान्य से नीचे रह सकता है. 27 सितंबर से अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं. रांची में न्यूनतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
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