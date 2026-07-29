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धर्म ध्वजा से हाड़ौती का मौसम आंकलन: फसलों पर कीटों के प्रकोप की चेतावनी, कुछ एरिया में कम बारिश के भी संकेत

धर्म ध्वजा से मौसम का आंकलन का करते हुए ( ETV Bharat Kota )

कोटा: रियासतकालीन परंपरा के तहत धर्म ध्वजा लगाकर मौसम एवं फसलों का आंकलन किया जाता है. इस वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा पर बुधवार को यह आंकलन किया गया, जिसके अनुसार हाड़ौती संभाग में इस बार फसलों में कीटों का प्रकोप देखने को मिल सकता है. टिड्डी दल के हमले की भी चेतावनी सामने आई है. वहीं, बारिश कुछ इलाकों में ठीक-ठाक रहेगी, तो कुछ क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है. वायु धारणा पूजन में आचार्य पंडित आशुतोष दाधीच ने बताया कि यह रियासतकालीन परंपरा है, जिसका निर्वहन कोटा का राज परिवार कर रहा है. इस परंपरा के अनुसार कोटा गढ़ स्थित ऐतिहासिक जंतर की बुर्ज पर स्थित दिशा सूचक यंत्र में धर्म ध्वजा लगाकर विधि-विधान से वायु धारणा पूजन किया गया. इसके बाद शुभ मुहूर्त में शाम 7:13 से 7:15 बजे के बीच वायु के प्रभाव की दिशा का अवलोकन किया गया. शुभ मुहूर्त में वायु का प्रवाह वायव्य कोण से आग्नेय कोण की ओर रहा, जो हाड़ौती क्षेत्र में फसलों को कीटों (टिड्डी) से नुकसान होने का संकेत देता है. वहीं, कुछ समय के लिए वायु उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चली, जो अच्छी वर्षा का संकेत माना गया है. इससे मानसून के अच्छा रहने की संभावना व्यक्त की गई है. पढ़ें: 5 साल में बना मंदिर का शिखर, स्वर्ण कलश और चांदी की धर्म ध्वजा चढ़ाई, जानिए