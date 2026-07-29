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धर्म ध्वजा से हाड़ौती का मौसम आंकलन: फसलों पर कीटों के प्रकोप की चेतावनी, कुछ एरिया में कम बारिश के भी संकेत

वायु धारणा पूजन के बाद रियासत कालीन बृजनाथ महाराज मंदिर में धान्य परीक्षण का कार्य किया गया.

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धर्म ध्वजा से मौसम का आंकलन का करते हुए (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 9:24 PM IST

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कोटा: रियासतकालीन परंपरा के तहत धर्म ध्वजा लगाकर मौसम एवं फसलों का आंकलन किया जाता है. इस वर्ष आषाढ़ी पूर्णिमा पर बुधवार को यह आंकलन किया गया, जिसके अनुसार हाड़ौती संभाग में इस बार फसलों में कीटों का प्रकोप देखने को मिल सकता है. टिड्डी दल के हमले की भी चेतावनी सामने आई है. वहीं, बारिश कुछ इलाकों में ठीक-ठाक रहेगी, तो कुछ क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होने की संभावना जताई गई है.

वायु धारणा पूजन में आचार्य पंडित आशुतोष दाधीच ने बताया कि यह रियासतकालीन परंपरा है, जिसका निर्वहन कोटा का राज परिवार कर रहा है. इस परंपरा के अनुसार कोटा गढ़ स्थित ऐतिहासिक जंतर की बुर्ज पर स्थित दिशा सूचक यंत्र में धर्म ध्वजा लगाकर विधि-विधान से वायु धारणा पूजन किया गया. इसके बाद शुभ मुहूर्त में शाम 7:13 से 7:15 बजे के बीच वायु के प्रभाव की दिशा का अवलोकन किया गया. शुभ मुहूर्त में वायु का प्रवाह वायव्य कोण से आग्नेय कोण की ओर रहा, जो हाड़ौती क्षेत्र में फसलों को कीटों (टिड्डी) से नुकसान होने का संकेत देता है. वहीं, कुछ समय के लिए वायु उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चली, जो अच्छी वर्षा का संकेत माना गया है. इससे मानसून के अच्छा रहने की संभावना व्यक्त की गई है.

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पंडित दाधीच ने बताया कि हाड़ौती क्षेत्र में वर्षा औसत से अच्छी रहने की संभावना है, जो फसलों के लिए लाभदायक होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा तथा कुछ क्षेत्रों में कीटों के प्रकोप से फसलों को नुकसान होने की आशंका है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस अवसर पर पंडित कुंज बिहारी गौतम, प्रेम नारायण शास्त्री, विद्याधर शास्त्री, पुरुषोत्तम शास्त्री, प्रहलाद शास्त्री, अवधेश एवं राधेश्याम सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.

धान्य का परीक्षण भी किया गया : पंडित आशुतोष ने बताया कि वायु धारणा पूजन के बाद रियासत कालीन बृजनाथ महाराज मंदिर में धान्य परीक्षण का कार्य किया गया. शयन आरती के बाद हाड़ौती क्षेत्र में होने वाले विभिन्न धान्यों की निर्धारित मात्रा पात्रों में तौलकर श्वेत वस्त्र से ढका गया और श्री बृजनाथ के समक्ष रखा गया. गुरुवार सुबह मंगला आरती के बाद इन धान्यों को पुनः तौला जाएगा. जिन धान्यों का वजन बढ़ेगा, उनकी फसल अच्छी होने का अनुमान रहेगा, जिनमें कमी आएगी, उनकी फसल कम रहने का संकेत होगा. जिनका वजन बराबर रहेगा, उनकी फसल सामान्य रहने का अनुमान लगाया जाएगा.

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