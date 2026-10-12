RAJASTHAN WEATHER: पश्चिमी विक्षोभ से सरहदी जिलों में बदला मौसम, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण हुई बारिश के बाद कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.
Published : October 12, 2026 at 11:36 AM IST
जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला है. रविवार को बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कई इलाकों में बारिश हुई. बीकानेर के लूणकरणसर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे. बारिश के बाद कई जगह दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 13 से 15 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है. वहीं, प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.
पश्चिमी राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मौसम बदला रहा. बीकानेर संभाग में शनिवार रात से ही अलग-अलग इलाकों में रुक-रुककर बारिश होती रही. कई स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जबकि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई.
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बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में बारिश के साथ ओले गिरे. यहां चक 263 आरडी में एक मकान पर बिजली गिरने से टाइलें और लाइट फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गईं. वहीं, जैसलमेर शहर और नहरी क्षेत्र के 192 आरडी एसबीएस में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई. अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवाओं के कारण सतर्क रहने की जरूरत भी बढ़ गई है.
श्रीगंगानगर में 6 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान : बारिश का असर प्रदेश के तापमान पर भी दिखाई दिया. मौसम विज्ञान विभाग के 12 अक्टूबर को जारी मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार, 11 अक्टूबर को श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री कम रहा. बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
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श्रीगंगानगर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश हुई. उपलब्ध स्थानीय आंकड़ों के अनुसार, करणपुर में 20 मिलीमीटर, मिर्जेवाला में 14 मिलीमीटर, श्रीगंगानगर शहर में 18 मिलीमीटर, हिंदूमलकोट में 18.6 मिलीमीटर और केसरीसिंहपुर में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बारिश के कारण दिन के समय गर्मी का असर कम हुआ है. पश्चिमी राजस्थान में मौसम में आए बदलाव के बाद अब लोगों को दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव महसूस हो रहा है.
15 अक्टूबर तक आंधी और बारिश की आशंका : मौसम विभाग के अनुसार, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. इसके साथ ही राजस्थान के उत्तरी भागों में ट्रफ लाइन सक्रिय है. इन मौसमी परिस्थितियों के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 13 और 14 अक्टूबर को बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. 15 अक्टूबर तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में मौसम खराब रहने के आसार हैं. प्रभावित इलाकों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. पूर्वानुमान के अनुसार, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में मौसम का असर अधिक दिखाई दे सकता है.
राजस्थान मौसम अपडेट 10 अक्टूबर आगामी दिनों में राज्य के बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। https://t.co/XyjwZ2vM4F— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) October 10, 2026
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किसानों को फसल और अनाज सुरक्षित रखने की सलाह : बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की है. किसानों को खुले आसमान के नीचे तैयार रखी फसलों को भीगने से बचाने के लिए समुचित इंतजाम करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा कृषि उपज मंडियों में खुले में रखे अनाज और अन्य कृषि जिंसों को बारिश से बचाने के लिए भी उचित व्यवस्था करने को कहा गया है. अचानक बारिश होने पर फसल और उपज को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में किसानों और व्यापारियों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने और आवश्यक सुरक्षा उपाय करने की जरूरत है.
जयपुर में मौसम शुष्क, दिन में धूप का असर : राजधानी जयपुर में पश्चिमी राजस्थान की तरह बारिश का प्रभाव दिखाई देने की संभावना कम है. मौसम विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 11 अक्टूबर को जयपुर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा. जयपुर में फिलहाल मौसम साफ और धूप वाला रहने का अनुमान है. दिन में धूप के कारण गर्मी का असर बना रह सकता है, जबकि सुबह और शाम के समय तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है. आगामी दिनों में राजधानी सहित पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है.
उदयपुर में रात की ठंडक बढ़ी, दिन में गर्मी बरकरार : लेकसिटी उदयपुर में भी मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदल रहा है. अब तक आधी रात के बाद महसूस होने वाली ठंडक देर शाम से ही असर दिखाने लगी है. रात गहराने के साथ ठंडक बढ़ने से देर रात बाहर निकलने वाले लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है. उदयपुर में न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की जानकारी है, जबकि दिन के समय गर्मी का असर अभी बना हुआ है. आगामी दिनों में स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के अनुसार हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है.
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अगले कुछ दिन राजस्थान का मौसम ? : राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम में क्षेत्रवार बदलाव देखने को मिल सकता है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर मेघगर्जन और बिजली गिरने का खतरा भी बना रह सकता है. जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है. पश्चिमी राजस्थान में बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिल सकती है, जबकि उदयपुर सहित दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात की ठंडक धीरे-धीरे बढ़ने लगी है.