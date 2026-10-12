ETV Bharat / state

RAJASTHAN WEATHER: पश्चिमी विक्षोभ से सरहदी जिलों में बदला मौसम, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट

मौसम विज्ञान केंद्र ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला है. रविवार को बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कई इलाकों में बारिश हुई. बीकानेर के लूणकरणसर और जैसलमेर के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे. बारिश के बाद कई जगह दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार, 13 से 15 अक्टूबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका बनी हुई है. वहीं, प्रदेश के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है.

पश्चिमी राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रविवार को बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में मौसम बदला रहा. बीकानेर संभाग में शनिवार रात से ही अलग-अलग इलाकों में रुक-रुककर बारिश होती रही. कई स्थानों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जबकि कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई.