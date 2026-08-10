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उत्तराखंड के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी, रहें सतर्क

देहरादून: प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. लगातार हो रही मानसूनी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

देहरादून मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के जनपदों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत जनपद में कहीं-कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है. जिसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.राज्य के शेष जनपदों में कहीं-कहीं गरज और चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है. उत्तरकाशी,रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जनपदों में भी तेज बारिश का अनुमान जताया है.

जिसके लिए मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.बात राजधानी देहरादून की करें तो यहां आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हल्की से मध्यम बारिश का दौर शुरू हो सकता है. कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान 31°C तथा 24°C के लगभग रहने की संभावना है. वहीं भारी बारिश के आसार को देखते हुए पिथौरागढ़ जिले में स्कूलों कक्षा एक से 8वीं तक और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं.