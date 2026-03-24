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यूपी का मौसम: फिर आया RAIN ALERT, इन तीन दिनों में गरज-चमक संग बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे तापमान में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं.

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पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर बारिश के साथ चलेगी तेज रफ्तार हवाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 10:44 AM IST

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लखनऊ: पिछले दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई. इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में बादलों की भी आवाजाही रही, जिससे अधिकतम तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं हुई. वहीं 26 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में फिर से गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

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जानिए जिलों का अधिकतम-न्यूनतम तापमान (Photo Credit; ETV Bharat)

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. आगे आने वाले 48 घंटे में मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.

फिर बदलेगा मौसम: पश्चिमी विक्षोभ फिर से 26 और 29 मार्च को सक्रिय हो रहा है. जिसके असर से प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा. जिससे अधिकतम तापमान फिर से कम होने की संभावना है.

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में सोमवार को 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चली, आसमान रहा, तेज धूप खिली. वहीं दोपहर बाद फिर से बादलों की आवाजाही रही तथा तेज रफ्तार हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है. मौसम में अधिकतम आर्द्रता 75 और न्यूनतम आर्द्रता 34 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

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आज का मौसम (Photo Credit; IMD)

बांदा सबसे गर्म जिला: सोमवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि मंगलवार को भी प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी. वहीं आइसोलेटेड स्थान पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. उसके बाद मौसम ड्राई रहेगा.

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