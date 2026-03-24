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यूपी का मौसम: फिर आया RAIN ALERT, इन तीन दिनों में गरज-चमक संग बरसेंगे बदरा, जानिए आज का मौसम

पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर बारिश के साथ चलेगी तेज रफ्तार हवाएं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पिछले दिनों सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से पिछले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई. इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में बादलों की भी आवाजाही रही, जिससे अधिकतम तापमान में कोई खास वृद्धि नहीं हुई. वहीं 26 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में फिर से गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. जानिए जिलों का अधिकतम-न्यूनतम तापमान (Photo Credit; ETV Bharat) मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है. आगे आने वाले 48 घंटे में मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है. फिर बदलेगा मौसम: पश्चिमी विक्षोभ फिर से 26 और 29 मार्च को सक्रिय हो रहा है. जिसके असर से प्रदेश में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा. जिससे अधिकतम तापमान फिर से कम होने की संभावना है.