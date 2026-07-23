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यूपी में 25 जुलाई तक थमेगी मानसून की रफ्तार, फिर कब शुरू होगी बारिश? जानिए

बुधवार को सुबह 8 बजे से लेकर पांच शाम 5 बजे तक सबसे अधिक बारिश बस्ती जिले में 15.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा गोरखपुर में 4 गाजीपुर में 5 मिली मीटर के साथ-साथ एक दर्जन से अधिक अन्य जिलों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई.

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून की रफ्तार 23 जुलाई से लेकर 25 जुलाई और थमेगी. इस दौरान भी प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है. भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना कम है. वहीं, 25 जुलाई के बाद फिर से मानसून रफ्तार पकड़ेगा और प्रदेश में भारी बारिश होगी. किसानों को मिली राहत: पिछले दिनों मानसून की सक्रियता से तेज रफ्तार बारिश हुई. इससे सबसे ज्यादा राहत धान की खेती करने वाले किसानों को हुई तेज रफ्तार बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया, जिससे जो किसान मानसूनी बारिश के सहारे खेती करते हैं. उन किसानों के लिए मानसूनी बारिश राहत बनकर आई है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बादलों की आवाजाही रही. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की व कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई. ज्यादातर जिलों में मौसम परिवर्तन हुआ और धूप भी खिली, लेकिन बादलों की आवाजाही व बारिश होने के कारण अभी अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आगामी पांच दिनों पांच दिनों के अंदर प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है.

उत्तर प्रदेश में 1 जून से लेकर 22 जुलाई तक अनुमानित बारिश 283.2 मिली मीटर के सापेक्ष 231.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो की सामान्य से 18% कम है.

वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 311 मिली मीटर की सापेक्ष 227 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 27% कम है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनुमानित बारिश 243 मिली मीटर के सापेक्ष 237 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई जो की सामान्य से 3% कम है.

मौसम यूपी का (Photo Credit:ETV Bharat)

आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र मे हल्की से मध्यम बारिश तथा प्रदेश के लगभग 70 जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

लखनऊ में आसमान साफ: वहीं, राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय आसमान साफ रहा. दिन में फिर अचानक मौसम बदला और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई. कुछ देर बाद फिर से मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई.

कुल मिलाकर बुधवार को मौसम दोहरी चाल चलता रहा और कभी धूप कभी बादल और बारिश का नजारा लखनऊ में देखने को मिला. इस दौरान बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं हुई. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में आसमान साफ रहेगा बीच-बीच में बादलों की आवाजाही रहेगी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कुछ स्थानों पर 20 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है.



गाजीपुर सबसे गर्म: बुधवार को उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला सबसे अधिक गर्म रहा जहां पर अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है. सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि मानसूनी द्रोणी के अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में बीकानेर, बनस्थली, गुना, दमोह, पेण्ड्रा रोड, मिदनापुर होते हुए उत्तरी-पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर जाने के परिणामस्वरूप मानसूनी सक्रियता का दौर पश्चिम-मध्य भारत की ओर स्थानांतरित होने से उत्तर प्रदेश में आगामी 25 जुलाई तक मानसूनी सक्रियता में कमी के परिप्रेक्ष्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के बावजूद प्रदेश के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. तदुपरांत 26 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोत्तरी संभावित है.

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