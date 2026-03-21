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झारखंड में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 22 मार्च से शुष्क दौर शुरू!

झारखंड का मौसम फिलहाल बदला है लेकिन जल्द ही गर्मी का दौर शुरू होने वाला है.

Weather Alert for Rain and Lightning across many districts of Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 2:46 PM IST

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रांचीः सरहुल और ईद के त्यौहार के दिन झारखंड में आज मौसम करवट ली है. मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

आज यानी 21 मार्च को खासतौर पर मध्य और दक्षिणी इलाकों में मौसम का असर ज्यादा देखने को मिलेगा. रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा और सरायकेला-खरसावां समेत कई जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है.

तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ वज्रपात की भी आशंका है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी संभव है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी.

Weather Alert for Rain and Lightning across many districts of Jharkhand
IMD द्वारा जारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट (ETV Bharat)

22 मार्च से कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 22 मार्च से 25 मार्च तक राज्य में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा. इस दौरान आसमान में आंशिक बादल रह सकते हैं लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना कम है. हालांकि, 27 मार्च को एक बार फिर दक्षिणी और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है.

रांची और जमशेदपुर में तापमान का हाल

राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गयी, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.8 डिग्री दर्ज हुआ. डालटनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री दर्ज किया गया.

Weather Alert for Rain and Lightning across many districts of Jharkhand
IMD द्वारा जारी झारखंड के तापमान का रिकॉर्ड (ETV Bharat)

अन्य शहरों का तापमान

बोकारो में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री और न्यूनतम 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं चाईबासा में अधिकतम तापमान 31.0 डिग्री और न्यूनतम 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी कम है. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यहां रातें अपेक्षाकृत ठंडी बनी हुई है.

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