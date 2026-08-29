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यूपी में गरज-चमक संग बारिश; 30 जिलों में आज अलर्ट, जानिए कहां सबसे ज्यादा नदी उफान पर?

उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी में मानसूनी बारिश जारी है. पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. अनुमानित बारिश 6.3 मिली मीटर के सापेक्ष 13.3 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई जो कि सामान्य से 111% अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है. वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों, अन्य प्रदेशों से आ रहे पानी के कारण उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं. राहत आयुक्त के जारी आंकड़ों के अनुसार गंगा और गंगा बेसिन की निम्न नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. गंगा- भिटौरा, फतेहपुर: 0.01 मीटर ऊपर

गंगा- बलिया: 0.56 मीटर ऊपर (जलस्तर घट रहा है)

नून- ओरई-2, मंगरायन, जालौन: 0.12 मीटर ऊपर (जलस्तर घट रहा है)

जिरगो- अहरौरा, मिर्जापुर: 0.12 मीटर ऊपर

टोंस- चाकघाट, प्रयागराज: 0.40 मीटर ऊपर

राहत आयुक्त ने संबंधित क्षेत्रों के नागरिको से सतर्क रहने और नदी, जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है.