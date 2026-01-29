ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव के लिए हथियारों का होगा वेरिफिकेशन, पलामू में हैं 1,100 से ज्यादा लाइसेंस धारक

नगर निकाय चुनाव को लेकर हथियारों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा. पलामू डीसी ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

municipal elections in Palamu
पलामू समाहरणालय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 29, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: झारखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर पलामू में हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा. पलामू में 1,100 से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं. इसे देखते हुए 31 जनवरी से 5 फरवरी तक लाइसेंसी हथियारों का वेरिफिकेशन किया जाएगा. पलामू की डीसी समीरा एस ने गुरुवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया.

डीसी के आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर हथियारों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और बाद में हथियार जमा कर लिए जाएंगे. पलामू के 25 अलग-अलग इलाकों में सभी हथियारों का वेरिफिकेशन प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के माध्यम से किया जाएगा. टाउन और सदर थाना इलाकों के हथियारों का वेरिफिकेशन सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे, जबकि हुसैनाबाद इलाके के हथियारों का वेरिफिकेशन अंचल अधिकारी करेंगे.

संबंधित इलाके के प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे पलामू एसपी को भी सौंपा जाएगा. पलामू में सबसे ज्यादा हथियार लाइसेंस मेदिनीनगर और हुसैनाबाद इलाकों में हैं. जिला प्रशासन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान भी लाइसेंसी हथियार जमा किए थे.गौरतलब है कि झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है. गुरुवार से नामांकन शुरू हो गए हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

JHARKHAND MUNICIPAL ELECTIONS
WEAPONS VERIFICATION
MEDININAGAR NAGAR NIGAM
झारखंड नगर निकाय चुनाव
MUNICIPAL ELECTIONS IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.