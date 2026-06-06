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सुकमा में कुम्माडोंग के जंगल में हथियारों का जखीरा बरामद, आत्मसमर्पित नक्सलियों की सूचना बनी सफलता का आधार

सुकमा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान संचालित किए जा रहे हैं. दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है.

सुकमा: कभी नक्सली गतिविधियों का गढ़ रहे सुकमा के जंगलों से अब शांति और विकास की नई कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं. सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और आत्मसमर्पित नक्सलियों के सहयोग से न केवल क्षेत्र में शांति स्थापित हो रही है, बल्कि वर्षों से जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की जा रही है. इसी कड़ी में जिला पुलिस सुकमा को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है, जहां थाना किस्टाराम क्षेत्र के कुम्माडोंग जंगल-पहाड़ी इलाके से नक्सलियों द्वारा पूर्व में डम्प कर छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

सरेंडर नक्सलियों से मिल रही नक्सली डंप की जानकारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह सफलता उन पूर्व नक्सलियों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर मिली है, जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा को अपनाया है. आत्मसमर्पण के बाद समाज और शासन के प्रति सकारात्मक भूमिका निभा रहे इन लोगों ने सुरक्षा बलों को जंगलों में छिपाकर रखे गए हथियारों की जानकारी दी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस बल ने विशेष सर्च अभियान चलाया.

हथियार, कारतूस सहित कई नक्सली डंप मिला.

सुरक्षा बलों की टीम कठिन जंगल और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए बताए गए स्थान तक पहुंची. गहन तलाशी के दौरान एक डम्प स्थल का पता चला, जहां नक्सलियों ने हथियार, कारतूस और अन्य सामग्री छिपाकर रखी थी. सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए वहां से एक इंसास रायफल सहित बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की.

सुकमा के जंगल में बरामद सामग्री

01 इंसास रायफल

49 इंसास कारतूस

12 एसएलआर कारतूस

27 .303 कारतूस

16 नग 8 एमएम कारतूस

07 मस्केट कारतूस

07 12 बोर कारतूस

30 मीटर लंबा कॉर्डेक्स वायर

03 इंसास मैग्जीन

06 वायरलेस सेल

एक पोच

एक स्टील डब्बा

सुरक्षाबलों की मदद कर रहे सरेंडर नक्सली

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग कभी नक्सली संगठन का हिस्सा थे, आज वही लोग शांति और विकास के पक्षधर बनकर सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं. यह बदलाव बस्तर में चल रहे पुनर्वास प्रयासों और सरकार की नीतियों की सफलता को भी दर्शाता है. मुख्यधारा में लौटे लोगों का यह सहयोग क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

जिला पुलिस सुकमा ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. सुरक्षा बलों का लक्ष्य न केवल नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, बल्कि आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना भी है.कभी हथियारों और हिंसा की पहचान रखने वाले इन जंगलों से अब शांति, विश्वास और विकास की नई उम्मीदें जन्म ले रही हैं. कुम्माडोंग के जंगल से बरामद यह हथियारों का जखीरा उसी बदलते बस्तर की कहानी कह रहा है, जहां बंदूक की जगह अब विश्वास और विकास की आवाज बुलंद हो रही है.