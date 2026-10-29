ETV Bharat / state

गुमला में वाहन से एक AK-47 और कार्बाइन बरामद, एक युवक भी पुलिस के हत्थे चढ़ा

भरनो थाना ( Etv Bharat )

गुमला: जिले के भरनो थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से AK-47 और कार्बाइन बरामद की है. जिसके बाद एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हथियार कहां से आया और कहां इस्तेमाल होने वाला था, इसका पता लगाया जा रहा है. एसपी हारिश बिन जमां ने हथियार बरामदगी की पुष्टि की है.

गुमला एसपी हारिश बिन जमां ने बताया कि हथियार के साथ एक युवक को भी पकड़ा गया है. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. स्थानीय युवक के पास ये हथियार कहां से आए और इसका इस्तेमाल वे कहां करने वाले थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. इससे जुड़ी पूरी जानकारी शाम को दी जाएगी.