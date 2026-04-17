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सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट: पाकिस्तान से गिराए ड्रोन पैकेट से हथियार बरामद, इलाके में सर्च जारी

खेत में काम कर रहे किसान को मिला यह पैकेट जांच में खतरनाक साबित हुआ, जिसमें से एक ग्लॉक पिस्तौल और मैगजीन बरामद हुई.

Weapons Recovered from Drone Packet
ड्रोन पैकेट से हथियार बरामद (ETV Bharat Sriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 7:18 PM IST

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श्रीगंगानगर: जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पैकेट मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. यह पैकेट समेजा कोठी थाना क्षेत्र के 41-42 पीएस की रोही में उस समय मिला, जब एक किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था. खेत में पड़े पीले रंग के इस अज्ञात पैकेट को देखकर किसान ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पुलिस और बीएसएफ को सूचना दी.

समेजा कोठी थाना अधिकारी कृष्ण कुमार के अनुसार, किसान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध पैकेट को कब्जे में लिया गया. प्रारंभिक जांच में हथियार मिलने की पुष्टि हुई है. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है. बीएसएफ, सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेरकर संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

पढ़ें: श्रीगंगानगर बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी : 1.5 किलो के दो पैकेट बरामद, कीमत करीब 7.5 करोड़

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि पैकेट को ड्रोन के जरिए सीमा पार से गिराया गया हो सकता है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. पैकेट की तलाशी लेने पर उसमें से एक ग्लॉक पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद हुई है. इस बरामदगी के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह हथियार किसके लिए भेजा गया था और इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है. यह घटना एक बार फिर सीमा पार से ड्रोन के जरिए अवैध गतिविधियों की संभावनाओं को उजागर करती है. सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से मामले की गहराई से जांच कर रही हैं.

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ड्रोन पैकेट से हथियार बरामद
DRONES DROPPED FROM PAKISTAN
SECURITY AGENCIES PUT ON ALERT
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