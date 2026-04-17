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सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट: पाकिस्तान से गिराए ड्रोन पैकेट से हथियार बरामद, इलाके में सर्च जारी

ड्रोन पैकेट से हथियार बरामद ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर: जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक संदिग्ध पैकेट मिलने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. यह पैकेट समेजा कोठी थाना क्षेत्र के 41-42 पीएस की रोही में उस समय मिला, जब एक किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था. खेत में पड़े पीले रंग के इस अज्ञात पैकेट को देखकर किसान ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए पुलिस और बीएसएफ को सूचना दी. समेजा कोठी थाना अधिकारी कृष्ण कुमार के अनुसार, किसान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध पैकेट को कब्जे में लिया गया. प्रारंभिक जांच में हथियार मिलने की पुष्टि हुई है. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान जारी है. बीएसएफ, सीआईडी और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेरकर संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.