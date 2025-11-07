ETV Bharat / state

सारंडा में मुठभेड़: हथियार, लैपटॉप और रेडियो सेट से अहम खुलासे की उम्मीद

झारखंड के सारंडा में पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ के बाद हथियार बरामद हुए हैं.

Weapons recovered after encounter between police and Naxalites in Saranda of Jharkhand
सर्च ऑपरेशन में बरामद नक्सलियों के हथियार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 7, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के जराईकेला थाना अंतर्गत कुलापू बुरू, सारंडा वन क्षेत्र में पुलिस बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है.

झारखंड पुलिस और 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ये एनकाउंटर हुआ है. इस मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, आईईडी, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य एवं अन्य सामग्रियां बरामद की गईं.

पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बरामद किए गए लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों के हालिया नेटवर्क, गतिविधियों और आगामी योजनाओं के बारे में कई अहम और गुप्त जानकारी मिलने की प्रबल संभावना है. विस्फोटक सामग्री की भारी बरामदगी इस बात का संकेत हैं कि नक्सली बड़े हमले की फिराक में थे. पुलिस ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से नक्सली नेटवर्क को बड़ी क्षति पहुंची है. ​इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

क्या-क्या हुआ बरामद

इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम को एस.एल.आर. राइफल- 2, 303 राइफल- 1, एके-47 के जिन्दा कारतूस- 37, एस.एल.आर. के जिंदा कारतूस- 78, .303 के जिन्दा कारतूस- 130, 7.62 एमएम मैगजीन- 1, एस.एल.आर. मैगजीन- 2, .303 मैगजीन- 1, जिलेटिन पैकेट- 6 (प्रत्येक 2.78 किग्रा कुल 16.68 केजी), डिटोनेटर सहित तैयार जिलेटिन आईईडी- 13, इलेक्ट्रिक डिटोनेटर- 10, नॉन-इलेक्ट्रिक डिटोनेटर- 5, रेडियो सेट- 5, इंटरसेप्टर- 2, सिरिंज- 24, आईईडी के लिए प्लास्टिक पाइप (6")- 20, लैपटॉप (ASUS)- 1, लैपटॉप (Lenovo)- 1 के साथ एफएम रेडियो- 11 और अन्य सामाग्री बरामद किये गये.

