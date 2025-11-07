ETV Bharat / state

सारंडा में मुठभेड़: हथियार, लैपटॉप और रेडियो सेट से अहम खुलासे की उम्मीद

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के जराईकेला थाना अंतर्गत कुलापू बुरू, सारंडा वन क्षेत्र में पुलिस बल और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है.

झारखंड पुलिस और 209 कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ये एनकाउंटर हुआ है. इस मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद, आईईडी, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य एवं अन्य सामग्रियां बरामद की गईं.

पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि बरामद किए गए लैपटॉप और रेडियो सेट से नक्सलियों के हालिया नेटवर्क, गतिविधियों और आगामी योजनाओं के बारे में कई अहम और गुप्त जानकारी मिलने की प्रबल संभावना है. विस्फोटक सामग्री की भारी बरामदगी इस बात का संकेत हैं कि नक्सली बड़े हमले की फिराक में थे. पुलिस ने दावा किया है कि इस कार्रवाई से नक्सली नेटवर्क को बड़ी क्षति पहुंची है. ​इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है.

क्या-क्या हुआ बरामद