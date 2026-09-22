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लंका पहाड़ी के जंगल में माओवादी डंप बरामद, चाइनीज हैंड ग्रेनेड समेत हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद

पुलिस ने बताया कि सघन जांच के बाद डंप से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. संतोष तिवारी की रिपोर्ट

Naxal dump recovered in Bijapur
बीजापुर में नक्सल डंप बरामद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2026 at 4:29 PM IST

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बीजापुर: माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है. थाना बेदरे क्षेत्र के लंका गांव की पहाड़ी के जंगल में सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए माओवादी डंप का पता लगाया.माओवादी डंप से बड़ी संख्या में हथियार, गोला-बारूद और अन्य सामग्री बरामद की गई है.

सुरक्षा बलों को मिली सफलता

सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में लगातार सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान जंगल में संदिग्ध स्थान की जांच करने पर जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए डंप का पता चला.

बीजापुर में लगातार सर्चिंग और डिमाइनिंग की जा रही है. इसी कड़ी में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है. सितंबर में अलग अलग तारीख को भी कार्रवाई के दौरान हथियार एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है- सिद्धार्थ सिंह चौहान,डीएसपी,OPS

नक्सल डंप में बरामद सामग्री

SLR/LMG रायफल एक

INSAS रायफल एक

.315 बोर बंदूक एक

BGL लॉन्चर दो

BGL सेल 17

चाइना हैंड ग्रेनेड एक

SLR के 49 जिंदा राउंड

.315 बोर के 15 राउंड

BGL कारतूस 15

SLR की चार मैगजीन

315 बोर की एक मैगजीन सहित अन्य सामग्री एवं उपकरण

सितंबर महीने में कई नक्सल डंप बरामद

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों ने बरामद हथियार और अन्य सामग्री को जब्त कर लिया है. डंप को लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई और उससे जुड़े लोगों की पतासाजी की जा रही है. सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सर्चिंग अभियान लगातार जारी है. बीजापुर जिले में सितंबर माह के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में माओवादियों द्वारा पूर्व से छिपाकर रखे गए कई डंप बरामद किए जा चुके हैं.

20 सितंबर 2026: थाना भैरमगढ़ क्षेत्र के आदवाड़ा जंगल से AK-47, .315 बोर हथियार, सिंगल शॉट पिस्टल सहित जिंदा कारतूस और मैगजीन बरामद किए गए.

16 सितंबर 2026: थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के बड़े आलवाड़ा जंगल से .315 बोर रायफल, 49 जिंदा राउंड, .303 के 25 जिंदा राउंड और 12 बोर के 49 जिंदा राउंड के साथ करीब 8 किलोग्राम जिलेटिन, वॉकी-टॉकी एवं अन्य उपकरण बरामद किए गए .

10 सितंबर 2026: थाना मिरतुर क्षेत्र के इंडरीपाल जंगल से अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे गए नॉन इलेक्ट्रिकल वायर के सात बंडल, डेटोनेटर और ग्रेनेड बरामद हुए.

1 सितंबर 2026: थाना भोपालपटनम क्षेत्र के नीलमड़गु जंगल से माओवादी डंप से 12 बोर का देशी कट्टा, BGL लॉन्चर, आठ BGL सेल, 12 बोर के 10 जिंदा राउंड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई.

सुरक्षा बलों को मिल रही लगातार कामयाबी

लगातार हो रही कार्रवाइयों से सुरक्षा बलों द्वारा जंगल क्षेत्रों में चलाए जा रहे सर्चिंग और डिमाइनिंग अभियान की सक्रियता सामने आ रही है. लंका पहाड़ी में हुई ताजा कार्रवाई के बाद सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में निगरानी और सर्चिंग को और मजबूत किया है.

पुलिस की अपील

बीजापुर पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि क्षेत्र में कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री दिखाई देती है तो जल्द से जल्द पुलिस को इसकी सूचना दें.

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