ETV Bharat / state

सीमा पर फिर साजिश : रायसिंहनगर क्षेत्र में तारबंदी के पास हथियार और हेरोइन बरामद, एजेंसियां अलर्ट

जब्त मादक पदार्थ के साथ सुरक्षा जवान ( ETV Bharat Shriganganagar )

श्रीगंगानगर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रायसिंहनगर क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है. तारबंदी के पास से संदिग्ध पैकेट बरामद हुए, जिनमें विदेशी ग्लॉक पिस्टल, मैगजीन और करीब 759 ग्राम हेरोइन मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग 3.50 करोड़ रुपयए आंकी गई है. घटना के बाद बीएसएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. समेजा थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि क्षेत्र की 41 पीएस (पोलिस्टैंड) और 42 पीएस की रोही में संदिग्ध पैकेट मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. सर्च के दौरान एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ, जिसे खोलने पर उसमें विदेशी ग्लॉक पिस्टल और मैगजीन मिली. पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पढ़ें: श्रीगंगानगर: 12 करोड़ की हेरोइन बरामदगी मामला, 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया