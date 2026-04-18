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सीमा पर फिर साजिश : रायसिंहनगर क्षेत्र में तारबंदी के पास हथियार और हेरोइन बरामद, एजेंसियां अलर्ट

सीमा पार से ड्रोन के जरिए तस्करी की आशंका जताई जा रही है. पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है.

Weapons and heroin recovered
जब्त मादक पदार्थ के साथ सुरक्षा जवान (ETV Bharat Shriganganagar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 8:04 PM IST

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श्रीगंगानगर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रायसिंहनगर क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी सफलता हासिल की है. तारबंदी के पास से संदिग्ध पैकेट बरामद हुए, जिनमें विदेशी ग्लॉक पिस्टल, मैगजीन और करीब 759 ग्राम हेरोइन मिली. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस हेरोइन की कीमत लगभग 3.50 करोड़ रुपयए आंकी गई है. घटना के बाद बीएसएफ, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

समेजा थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि क्षेत्र की 41 पीएस (पोलिस्टैंड) और 42 पीएस की रोही में संदिग्ध पैकेट मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. सर्च के दौरान एक संदिग्ध पैकेट बरामद हुआ, जिसे खोलने पर उसमें विदेशी ग्लॉक पिस्टल और मैगजीन मिली. पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें: श्रीगंगानगर: 12 करोड़ की हेरोइन बरामदगी मामला, 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया

इसी दौरान तलाशी अभियान में कुछ दूरी पर एक और संदिग्ध पैकेट मिला. जांच करने पर उसमें करीब 759 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3.50 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

थानाधिकारी ने बताया कि दोनों पैकेटों को जब्त कर लिया गया है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए इस तरह की तस्करी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. कृष्ण कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से श्रीगंगानगर क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से लगातार मादक पदार्थों की खेप भेजने के प्रयास सामने आ रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और सीमा क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है. बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है.

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