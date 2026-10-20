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दुर्ग में दशहरा पर पुलिस का शस्त्र पूजन, हवाई फायर कर निभाई गई परंपरा, प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के रहेंगे चाक चौबंद इंतजाम

दुर्ग पुलिस लाइन में हुई हथियारों की पूजा ( ETV Bharat )

दुर्ग: विजयादशमी पर दुर्ग पुलिस लाइन में आस्था, परंपरा और शौर्य का अनूठा संगम देखने को मिला. यहां पुलिस विभाग की ओर से विधि-विधान के साथ पारंपरिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया.शस्त्र पूजा के बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हवाई फायरिंग कर पूजा की परंपरा को पूरा किया. पुलिस विभाग में शस्त्र पूजा का धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ इसे शस्त्रों की टेस्टिंग से जुड़ी परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है. इस दौरान दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल समेत पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी और जवान मौजूद रहे.

दुर्ग पुलिस लाइन में हुई हथियारों की पूजा पुलिस अफसरों ने सरकारी हथियारों की पूजा कर जिले में सुख-शांति और नागरिकों की सुरक्षा की कामना की. विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है. लिहाजा इस खास मौके पर दुर्ग पुलिस लाइन परिसर में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया था. मान्यता है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर शस्त्रों की पूजा करने से विजय और शक्ति की प्राप्ति होती है. इसी परंपरा को दुर्ग पुलिस हर वर्ष आगे बढ़ाती है.