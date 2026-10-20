दुर्ग में दशहरा पर पुलिस का शस्त्र पूजन, हवाई फायर कर निभाई गई परंपरा, प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के रहेंगे चाक चौबंद इंतजाम
दुर्ग पुलिस ने बताया कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जाम की स्थिति न बने इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. अतुल शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 2:23 PM IST
दुर्ग: विजयादशमी पर दुर्ग पुलिस लाइन में आस्था, परंपरा और शौर्य का अनूठा संगम देखने को मिला. यहां पुलिस विभाग की ओर से विधि-विधान के साथ पारंपरिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया.शस्त्र पूजा के बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों ने हवाई फायरिंग कर पूजा की परंपरा को पूरा किया. पुलिस विभाग में शस्त्र पूजा का धार्मिक महत्व होने के साथ-साथ इसे शस्त्रों की टेस्टिंग से जुड़ी परंपरा के तौर पर भी देखा जाता है. इस दौरान दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल समेत पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी और जवान मौजूद रहे.
दुर्ग पुलिस लाइन में हुई हथियारों की पूजा
पुलिस अफसरों ने सरकारी हथियारों की पूजा कर जिले में सुख-शांति और नागरिकों की सुरक्षा की कामना की. विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है. लिहाजा इस खास मौके पर दुर्ग पुलिस लाइन परिसर में शस्त्र पूजा का आयोजन किया गया था. मान्यता है कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर शस्त्रों की पूजा करने से विजय और शक्ति की प्राप्ति होती है. इसी परंपरा को दुर्ग पुलिस हर वर्ष आगे बढ़ाती है.
एडिशनल एसपी हुए पूजन में शामिल
शस्त्र पूजन कार्यक्रम में एडिशनल एसपी दुर्ग शहर शोभराज अग्रवाल, एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा, ट्रैफिक एडिशनल एसपी कौशलेंद्र पटेल, रक्षित निरीक्षक नीलकंठ वर्मा सहित विभिन्न थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रह।एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि विजयादशमी सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के लिए शस्त्र पूजा गौरव और परंपरा का विषय है. एसएसपी ने जिलेवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की.
प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा का खास इंतजाम: एसएसपी
दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने कहा कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा का व्यापाक इंतजाम किया गया है. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वो पुलिस के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और कानून व्यवस्था में बाधा न बनें. दरअसल, जिले में दशहरा के 174 आयोजन स्थलों और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के 532 स्थलों, यानी कुल 706 जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की गई है. महिला और पुरुष दोनों पुलिस का इंतजाम जरूरत के मुताबिक किया जाएगा.