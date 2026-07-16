कमजोर मानसून की मार, अब 15 दिन निर्णायक, बारिश नहीं हुई, तो खेती और अर्थव्यवस्था पर भी 'संकट के बादल'
कई क्षेत्रों में बीज अंकुरित होने के बाद पौधे सूखने लगे हैं. इससे किसानों की लागत बढ़ गई है.
Published : July 16, 2026 at 5:39 PM IST
जयपुर: राजस्थान में कमजोर मानसून अब किसानों के साथ-साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय बन गया है. यदि अगले 10 से 15 दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो खरीफ फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है. इसका सीधा असर किसानों की आय, ग्रामीण बाजारों, कृषि मंडियों और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों पर देखने को मिलेगा. समय पर अच्छी वर्षा होने पर अभी भी फसलों का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन बचाया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, तो उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत तक कमी आने की आशंका है.
भविष्य को लेकर चिंता: प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस बार सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अलवर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी से प्रभावित हो रही हैं. कई स्थानों पर किसानों ने दोबारा बुवाई की है, जबकि कई क्षेत्रों में बीज अंकुरित होने के बाद पौधे सूखने लगे हैं. इससे किसानों की लागत बढ़ गई है और भविष्य को लेकर चिंता भी गहरा गई है.
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उत्पादन पर संकट के बादल: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि राजस्थान खरीफ सीजन में देश के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में शामिल है. प्रदेश में हर वर्ष लगभग 40 लाख टन बाजरा, 20 लाख टन मक्का, 7 लाख टन ज्वार, 30 लाख टन मूंगफली, 15 लाख टन मूंग, 4 लाख टन मोठ, 1 लाख टन उड़द, 8 लाख टन सोयाबीन, 2 लाख टन तिल तथा करीब 18 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है. लेकिन इस बार कमजोर मानसून के कारण इन सभी फसलों के उत्पादन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.
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फसलों की आवक कम होगी: गुप्ता का कहना है कि मूंग, मोठ, ग्वार, मक्का, ज्वार और उड़द जैसी फसलें पर्याप्त वर्षा पर अधिक निर्भर रहती हैं. लंबे समय तक बारिश नहीं होने से इन फसलों की बढ़वार रुक जाती है और उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है. कपास अपेक्षाकृत कम पानी में भी टिक सकती है, लेकिन लगातार सूखे जैसे हालात बने रहे तो उसके उत्पादन में भी गिरावट से इनकार नहीं किया जा सकता. कमजोर मानसून का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा. यदि उत्पादन घटता है, तो कृषि मंडियों में फसलों की आवक कम होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होंगी. खाद्यान्न और तिलहन की उपलब्धता घटने से बाजार में कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय कम होने से खरीद क्षमता घटेगी, जिसका असर छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारोबार पर भी पड़ेगा.
- राजस्थान में कमजोर मानसून से लगभग सभी जिलों में खरीफ फसलों पर संकट गहरा गया है.
- बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी प्रमुख फसलें प्रभावित हो रही हैं.
- अगले 10-15 दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो राज्य के कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा.
- सामान्य परिस्थितियों में राजस्थान में करीब 40 लाख टन बाजरा, 20 लाख टन मूंगफली, 14-15 लाख टन मूंग, 4 लाख टन मोठ और 18 लाख गांठ कपास का उत्पादन होता है.
- मौजूदा हालात में बाजरे का उत्पादन 10-15 लाख टन और कपास 18 लाख गांठ से घटकर करीब 10 लाख गांठ तक सीमित रहने की आशंका जताई गई.
आसमान पर टिकी निगाहें: किसान लालाराम का कहना है कि समय पर बारिश नहीं होने से फसलें सूखने लगी हैं. कई किसानों ने दोबारा बुवाई की है, जिससे लागत बढ़ गई है. अब उम्मीद केवल आने वाले दिनों की बारिश पर टिकी है. फिलहाल पूरे प्रदेश के लाखों किसानों की निगाहें आसमान पर टिकी हैं. अगले 10 से 15 दिन खरीफ सीजन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. यदि इस दौरान अच्छी बारिश होती है, तो फसलों को नया जीवन मिल सकता है, लेकिन मानसून की बेरुखी जारी रही तो राजस्थान को कृषि उत्पादन के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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- यदि मानसून आगे भी कमजोर रहा, तो कुल उत्पादन केवल 20-25 प्रतिशत तक सिमट सकता है.
- हालांकि अगले 10-15 दिनों में अच्छी बारिश हो जाती है, तो सूख रही फसलों को जीवनदान मिल सकता है और करीब 70 प्रतिशत उत्पादन बचने की संभावना बन सकती है.
- जिन इलाकों में नहर या कुओं से सिंचाई की सुविधा है, वहां भी सीमित क्षेत्र की ही फसल बचाई जा सकेगी.
- सबसे ज्यादा असर मूंग, मोठ, ग्वार, मक्का और ज्वार जैसी अधिक पानी वाली फसलों पर पड़ने की आशंका है.