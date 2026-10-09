भीलवाड़ा कृषि विभाग की बड़ी चेतावनी! इस मौसम में सरसों बोई तो हो सकता है भारी नुकसान
कृषि अधिकारियों ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बीजों का उपचार करने के बाद ही बुवाई करें.
Published : October 9, 2026 at 3:29 PM IST
भीलवाड़ा: जिले में इस बार कमजोर मानसून रहने से खरीफ की मुख्य फसलों में उत्पादन कम होने की संभावना है. कृषि विभाग ने भी पिछले साल की तुलना में इस बार आगामी रबी सीजन में बुवाई का लक्ष्य लगभग एक लाख हेक्टेयर कम रखा है. पिछले साल 3.70 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जबकि इस बार रबी सीजन में 2.80 लाख हेक्टेयर में रबी बुवाई का लक्ष्य रखा गया है. इस बीच कृषि अधिकारियों ने रबी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. किसानों को पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है. कृषि अधिकारियों ने किसानों का आह्वान किया है कि वे सरसों की बुवाई अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े में कम तापमान होने पर ही करें. साथ ही यह भी अपील की कि बीजों का उपचार करने के बाद ही बुवाई करें. अधिकारियों ने चेताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिलहाल गर्मी है, इस समय बुवाई करने से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए तापमान कम होने पर ही बुवाई करें.
भीलवाड़ा में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि जिले में खरीफ की फसल की कटाई के साथ रबी की फसल के लिए कुछ क्षेत्र में सरसों की फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है. जौ व गेहूं की फसल की नवंबर माह में बुवाई की जाएगी, जबकि चने की फसल अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े में बोई जाएगी. वर्तमान में सरसों की बुवाई के लिए जो तापमान लिए चाहिए, उससे तीन से चार डिग्री ज्यादा है. ऐसी परिस्थिति में वही किसान सरसों की फसल की बुवाई करें, जिनके पास जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी के साथ ही पानी उपलब्ध है, जिसके कारण वह माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर सकें.
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2.80 लाख हेक्टेयर जमीन में बुवाई का लक्ष्य: जैन ने कहा कि भीलवाड़ा जिले में ढाई लाख से 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर जमीन में रबी की फसल बुवाई का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, चना, सरसों और जौ की फसल है. जिले में पर्याप्त मात्रा में डीएपी, यूरिया, एनपीके व एसएसपी खाद उपलब्ध है. यूरिया 12 हजार मीट्रिक टन, 7 हजार डीएपी के साथ 7 हजार टन एनपीके है. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग एक लाख हेक्टेयर जमीन में बुवाई कम होगी. जिले में गत वर्ष 3 लाख 70 हजार हेक्टेयर भूमि में बुवाई हुई थी, इस बार रबी की फसल की बुवाई की कम संभावना है, क्योंकि पानी की कमी है. कृषि अधिकारी ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वे बीजोपचार करके ही फसल की बुवाई करें, क्योंकि बीजोपचार अपने आप में एक इंश्योरेंस व टीका है. जब बीज को उपचारित कर देते हैं तो 80 से 90 प्रतिशत बीमारियों का उपचार उसी के साथ खत्म हो जाता है.