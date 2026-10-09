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भीलवाड़ा कृषि विभाग की बड़ी चेतावनी! इस मौसम में सरसों बोई तो हो सकता है भारी नुकसान

खेत में ट्रैक्टर से बुवाई करता किसान ( Bhilwara )

भीलवाड़ा: जिले में इस बार कमजोर मानसून रहने से खरीफ की मुख्य फसलों में उत्पादन कम होने की संभावना है. कृषि​ विभाग ने भी पिछले साल की तुलना में इस बार आगामी रबी सीजन में बुवाई का लक्ष्य लगभग एक लाख हेक्टेयर कम रखा है. पिछले साल 3.70 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जबकि इस बार रबी सीजन में 2.80 लाख हेक्टेयर में रबी बुवाई का लक्ष्य रखा गया है. इस बीच कृषि अधिकारियों ने रबी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. किसानों को पर्याप्त खाद-बीज उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है. कृषि अधिकारियों ने किसानों का आह्वान किया है कि वे सरसों की बुवाई अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े में कम तापमान होने पर ही करें. साथ ही यह भी अपील की कि बीजों का उपचार करने के बाद ही बुवाई करें. अधिकारियों ने चेताया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिलहाल गर्मी है, इस समय बुवाई करने से फसलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए तापमान कम होने पर ही बुवाई करें.

भीलवाड़ा में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि जिले में खरीफ की फसल की कटाई के साथ रबी की फसल के लिए कुछ क्षेत्र में सरसों की फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है. जौ व गेहूं की फसल की नवंबर माह में बुवाई की जाएगी, जबकि चने की फसल अक्टूबर के अंतिम पखवाड़े में बोई जाएगी. वर्तमान में सरसों की बुवाई के लिए जो तापमान लिए चाहिए, उससे तीन से चार डिग्री ज्यादा है. ऐसी परिस्थिति में वही किसान सरसों की फसल की बुवाई करें, जिनके पास जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी के साथ ही पानी उपलब्ध है, जिसके कारण वह माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर सकें.

कृषि विभाग ने शुरू की तैयारी (वीडियो ईटीवी भारत भीलवाड़ा)