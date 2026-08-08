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'SIR में नहीं करने देंगे किसी तरह की गड़बड़ी' सोनीपत में बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा

कांग्रेस के बड़े चेहरे मंच पर एक साथ आए नजरः सोनीपत में एसआईआर को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में कांग्रेस के बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र, हरियाणा प्रभारी संजय दत्त और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कई बड़े नेताओं ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण, संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर मंथन किया.

सोनीपतः हरियाणा में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है. सोनीपत में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जुटे. कार्यशाला से कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, नेताओं ने सरकार पर कानून व्यवस्था, जलभराव और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी जमकर निशाना साधा.

SIR के साथ संगठन की मजबूती पर बलः कार्यशाला में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई. हरियाणा प्रभारी संजय दत्त ने आरोप लगाया कि हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोट चोरी कर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया गया. संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान करती है, लेकिन एसआईआर को लेकर बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत वोट बनने नहीं देगी और जिन लोगों की वोट काटी गई है, उनकी वोट दोबारा बनवाने का प्रयास किया जाएगा.

'हरियाणा में 35 लाख वोट काटी गई': वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसकी वोट बननी चाहिए, उसकी बने और जिसकी कटनी चाहिए, उसकी कटे। एसआईआर में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे. हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में एसआईआर के तहत 35 लाख वोट काटी गई हैं.

'देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश': एसआईआर के बाद हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाया कि "प्रदेश में लगातार लूट, डकैती और हत्या की वारदातें हो रही हैं और हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची. उन्होंने सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए हरियाणा को देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया. वहीं जलभराव के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि यह सरकार की विफलता है. समय पर सीवरों की सफाई नहीं करवाई जाती, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है."

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर उठाया सवालः वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के 'कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता' वाले बयान पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि "ऐसी बातें वही करते हैं, जिनके पास न नेता हैं और न नीति." इसके साथ ही हुड्डा ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए.