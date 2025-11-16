ETV Bharat / state

'बिहार में हार का विश्लेषण करने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने लाएंगे': कुमारी सैलजा

सांसद कुमारी सैलजा ने बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 'वोटरों को कई तरह के प्रलोभन दिए चुनाव आयोग ने इसकी अनदेखी की.'

Kumari Selja On Bihar Election
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद कुमारी शैलजा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 16, 2025 at 2:30 PM IST

चरखी दादरी: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद कुमारी सैलजा ने बिहार चुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन की हार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. कुमारी सैलजा ने कहा कि "हार का विश्लेषण करेंगे और उसके बाद ही पूरा सच्चाई जनता के सामने आएगी. बिहार में एनडीए ने वोटरों को लुभाने के लिए पैसा अकाउंट में डाला तो वोटरों को कई तरह के प्रलोभन दिए. बावजूद इसके चुनाव आयोग ने पूरी तरह से अनदेखी की है."

'जनता भी समझ जाएगी कि कैसे वोट चोरी होती है.': कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा शनिवार शाम को दादरी में एक निजी कार्यक्रम में पहुंची थीं. इस दौरान पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की. इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि "ईवीएम और वोट चोरी का बहाना नहीं बल्कि सच्चाई के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा है. वोट चोरी मामले में राहुल गांधी ने साक्ष्यों के साथ जनता के सामने सच्चाई पेश की है और आने वाले समय में जनता भी समझ जाएगी कि कैसे वोट चोरी होती है."

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा (Etv Bharat)

'सरकार ने लोगों को पोर्टल में उलझाया हुआ है': हरियाणा की नायब सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल को फेलियर बताते हुए कहा कि "पीएम मोदी को अपना हरियाणा दौरा भी रद्द करना पड़ा." उन्होंने आगे कहा कि "हरियाणा कांग्रेस में कोई भगदड़ नहीं है बिल्क निजी कारणों से कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है. पेपरलैस रजिस्ट्री या फसल खरीद हो हरियाणा सरकार ने लोगों को पोर्टल में उलझाया हुआ है, जिसके चलते आमजन, किसान ही नहीं हर वर्ग परेशान हो गया है."

दिल्ली ब्लास्ट मामले पर दी प्रतिक्रिया: सैलजा ने दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में हरियाणा की कनेक्टिविटी पर प्रदेश सरकार को फेलियर बताते हुए कहा कि "सुरक्षा एजेंसी और सरकार को गंभीर होना होगा और जनता भी सर्तक रहे." साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया.

