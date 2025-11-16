ETV Bharat / state

'बिहार में हार का विश्लेषण करने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने लाएंगे': कुमारी सैलजा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और सांसद कुमारी शैलजा ( Etv Bharat )