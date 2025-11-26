'कुछ भी करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे', 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास को लेकर RJD की दो टूक

ETV Bharat / state

Published : November 26, 2025 at 8:15 PM IST

पटना : बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि राबड़ी देवी उस आवास को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस पूरे मामले को राजनीतिक द्वेष के तहत उछाल रही है.

सरकार को चैलेंज : बिहार सरकार के द्वारा राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर पत्र जारी करने के सवाल पर मंगनी लाल मंडल ने कहा कि जो करना होगा करें. बंगला खाली नहीं होगा. सम्राट चौधरी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्वास हासिल करने के लिए यह सब किया जा रहा है.

मंगनी लाल मंडल का बयान (ETV Bharat)

''सरकार के द्वारा लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के साथ विद्वेष की राजनीति के कारण परेशान किया जा रहा है. 'बदला की राजनीति' सरकार के फैसलों में साफ झलकती है. यह मामला राजनीति के अलावा किसी और कारण से नहीं उठाया जा रहा है.''- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

सरकार से सवाल : मंगनी लाल मंडल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में गृह विभाग बीजेपी के पास चली गई है इसीलिए यह सब हो रहा है. बिहार बीजेपी के नेता केंद्रीय नेतृत्व एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश करने के लिए लालू प्रसाद एवं उनके परिवार को परेशान कर रही है.

''तर्क दिया जा रहा है कि रास्ता निकालकर हॉडिंग रोड का मकान जिसका आवंटन किया है, उसको कर्नांकित करने का काम किया जा रहा है. 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, अभी तक मकान क्यों नहीं खाली कराया? 10 सर्कुलर रोड वाले घर में दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं. उसी मकान को कर्नांकित क्यों नहीं किया गया. जानबूझकर अपमानित करने का काम किया जा रहा है.''- मंगनी लाल मंडल, प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी

10 CIRCULAR ROAD RABRI AWAS
10 सर्कुलर रोड वाले आवास में लालू यादव और राबड़ी देवी (ETV Bharat)

प्रमंडलीय समीक्षा बैठक : दरअसल, राजद की ओर से बुधवार को प्रमंडलवार हार की समीक्षा बैठकों का दौर चला. राजद अपने-अपने प्रमंडल में जिलों की समीक्षा बैठकों का आयोजन कर रहा है. इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और राजद के खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा की जा रही है.

'सरकारी आवास से मोह-माया नहीं रखनी चाहिए' : इधर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तेमाल के लिए अलग घर देने और उनके मौजूदा घर को खाली करने के आदेश पर कहा कि सरकार और महकमा बदलता रहता है. इसलिए आवास भी अलग-अलग श्रेणी में लोगों को दिया जाता है. सरकारी आवास से मोह-माया नहीं रखनी चाहिए. ये फैसला बहुत सोच-समझकर लिया गया है जिससे आगे भी इस तरह के नियम का पालन किया जा सके.

