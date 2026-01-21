ETV Bharat / state

संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही ग्रामसभाओं से जुड़ेंगे, तभी बनेगा विकसित भारत: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 86 वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा और संसद की कार्यवाही को जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम सभाओं के कार्यवाही से जोड़ना चाहिए. ताकि सदन के नियमों की जानकारी जमीन तक पहुंच सके. इससे विकसित भारत की जड़ें और मजबूत होंगी.

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) का समापन समारोह आज संपन्न हुआ. इस तीन दिवसीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने विचार रखे. सम्मेलन में छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं.



समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें पांच बार लोकसभा में रहने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि संसद के नियमों और प्रक्रियाओं को अच्छे से समझना जरूरी होता है, ताकि सरकार की गतिविधियां और कार्यक्रम सही तरीके से चल सकें. उन्होंने प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा ज्यादा समय लेने की बात पर चिंता जताते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है. लोकसभा में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे मंत्री अच्छी तैयारी के साथ आते हैं और सदस्यों को जनता की आवाज उठाने के लिए ज्यादा समय मिलता है.

ओम बिरला ने राज्यों की विधानसभाओं को भी संसद के नियमों का अनुकरण करने की सलाह दी. उन्होंने 24 घंटे की विधानसभा चर्चा का उदाहरण देते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विषय पर रात 11 बजे तक सदस्यों में बोलने की होड़ लगी थी. 300 सदस्यों ने चर्चा की, जो लोकतंत्र की जीवंतता को दिखाता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रखना चाहिए. जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को भी इससे जोड़ना जरूरी है. इससे विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी. योगी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की खासियत बताई कि यहां लंच अवकाश नहीं होता. सदन लगातार चलता रहता है. अगर किसी सदस्य को भोजन करना हो तो वह कैंटीन जाकर खा लेता है. इससे जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को बेहतर तरीके से उठा पाते हैं.