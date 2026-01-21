ETV Bharat / state

संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही ग्रामसभाओं से जुड़ेंगे, तभी बनेगा विकसित भारत: योगी आदित्यनाथ

विधानसभा और लोकसभा के कार्यक्रमों को निचले स्तर की संस्थाओं से जोड़ने की जरूरत

संसद की कार्यवाही ग्रामसभाओं से जुड़ना चीहिए
संसद की कार्यवाही ग्रामसभाओं से जुड़ना चीहिए (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 7:48 PM IST

4 Min Read
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 86 वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा और संसद की कार्यवाही को जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम सभाओं के कार्यवाही से जोड़ना चाहिए. ताकि सदन के नियमों की जानकारी जमीन तक पहुंच सके. इससे विकसित भारत की जड़ें और मजबूत होंगी.

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) का समापन समारोह आज संपन्न हुआ. इस तीन दिवसीय सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने विचार रखे. सम्मेलन में छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत अहम माने जा रहे हैं.

समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्हें पांच बार लोकसभा में रहने का मौका मिला. उन्होंने बताया कि संसद के नियमों और प्रक्रियाओं को अच्छे से समझना जरूरी होता है, ताकि सरकार की गतिविधियां और कार्यक्रम सही तरीके से चल सकें. उन्होंने प्रश्नकाल में सदस्यों द्वारा ज्यादा समय लेने की बात पर चिंता जताते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है. लोकसभा में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे मंत्री अच्छी तैयारी के साथ आते हैं और सदस्यों को जनता की आवाज उठाने के लिए ज्यादा समय मिलता है.

ओम बिरला ने राज्यों की विधानसभाओं को भी संसद के नियमों का अनुकरण करने की सलाह दी. उन्होंने 24 घंटे की विधानसभा चर्चा का उदाहरण देते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के विषय पर रात 11 बजे तक सदस्यों में बोलने की होड़ लगी थी. 300 सदस्यों ने चर्चा की, जो लोकतंत्र की जीवंतता को दिखाता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने कहा कि सदन की कार्रवाई को सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रखना चाहिए. जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं को भी इससे जोड़ना जरूरी है. इससे विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी. योगी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की खासियत बताई कि यहां लंच अवकाश नहीं होता. सदन लगातार चलता रहता है. अगर किसी सदस्य को भोजन करना हो तो वह कैंटीन जाकर खा लेता है. इससे जनप्रतिनिधि जनता की आवाज को बेहतर तरीके से उठा पाते हैं.

मुख्यमंत्री ने तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज के युग में खुद को तकनीक से पीछे नहीं छोड़ सकते. उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई-विधान लागू किया गया है, जिससे पूरी विधानसभा डिजिटल हो गई है. पेपरलेस कैबिनेट, पेपरलेस बजट और अन्य सभी प्रक्रियाएं कागज रहित हैं. उन्होंने कहा कि शुरुआत में सदस्यों को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन अब वे आसानी से जुड़ जाते हैं. इससे कागज की बचत होती है और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है.

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभाई. सम्मेलन में विधायी प्रक्रियाओं में गुणवत्ता, तकनीक का उपयोग, विधायकों की क्षमता विकास और जनता के प्रति जवाबदेही जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई. मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि विधानसभा और लोकसभा जैसे कार्यक्रमों से निचले स्तर की संस्थाओं को जोड़ने की जरूरत है. उत्तर प्रदेश ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें जनता के सुझाव भी शामिल किए गए हैं. यह सम्मेलन लोकतंत्र को मजबूत करने और विधायी संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. पास हुए छह प्रस्ताव आने वाले समय में राज्यों की विधानसभाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे.

