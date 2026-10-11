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पेरिस में कांस्य आया है, ओलंपिक 2028 में रंग बदलकर गोल्ड लाना है' झज्जर में बोले बॉक्सर अमन सहरावत

झज्जर: पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और अब एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले झज्जर के लाल अमन सहरावत आज अपने गृह जिले झज्जर पहुंचे. झज्जर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद वे अभिभूत नजर आए. पैतृक गांव बिरोहड़ में भव्य स्वागत की तैयारी है.

प्रेरणा सुशील पहलवान से मिलीः अमन ने बताया कि "उन्होंने कुश्ती की तरफ रुख पहलवान सुशील कुमार को देखकर किया था. सुशील पहलवान से ही प्रेरणा मिली थी, उसके बाद ही खेलों की तरफ ध्यान दिया."

गुरु ही माता-पिताः अपनी निजी जिंदगी पर बात करते हुए अमन भावुक हो गए. उन्होंने कहा, "बचपन में ही मेरे माता-पिता का देहांत हो गया था. लेकिन गुरुजी सतपाल ने मुझे माता-पिता से भी ज्यादा प्यार दिया, जो कुछ भी हूं आज गुरुजी की वजह से हूं.

अगला निशाना 2028 ओलंपिकः अमन और उनके गुरु सतपाल दोनों ने साफ कहा कि अब अगला बड़ा टारगेट 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक है. पेरिस में कांस्य आया है, अब 2028 में रंग बदलकर गोल्ड लाना है.

अमन ने झज्जर के युवाओं से खास अपील कीः जीवन में हर किसी के उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए. युवाओं को अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए और नशे को छोड़कर खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए.



घी-दूध है असली ताकतः डाइट पर पूछे गए सवाल पर अमन ने कहा कि "घी-दूध ही शुद्ध शाकाहारी और प्रोटीन युक्त आहार है, यही ताकत देता है. फास्ट फूड तो सिर्फ बीमारी है. युवाओं को अखाड़े की तरफ रुख करना चाहिए.

युवाओं के आइकॉन हैं अमनः युवाओं का आइकॉन बताते हुए गांव के लोगों ने कहा कि अमन से युवा उनसे प्रेरणा लें. इस मौके पर खली पहलवान ने भी अमन सहरावत को बधाई दी और कहा कि युवा अमन से प्रेरणा लेकर खेलों की तरफ ध्यान दें. गांव बिरोहड़ में पहुंचने पर गांव वालो की तरफ से होगा भव्य स्वागत उसकी तैयारियां जोरों पर हैं.