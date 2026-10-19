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SIR पर हम निर्वाचन आयोग से सवाल करते हैं, जवाब बीजेपी देती है: भूपेश बघेल

कवर्धा: एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देशभर में सियासत गर्म है. प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. सीजेपी भी युवाओं को साथ लेकर प्रदर्शन में शामिल है. एसआईआर को लेकर जहां चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, वहीं एनडीए सरकार एसआईआर को जरुरी प्रक्रिया बता रही है. चुनाव आयोग का भी कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण तय समय सीमा के भीतर करना जरुरी होता है. इस प्रक्रिया से पारदर्शी चुनाव कराना आसान होता है.

कवर्धा दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम केंद्रीय चुनाव आयोग से मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सवाल पूछते हैं, उसका चुनाव आयोग तो नहीं देता है, लेकिन जवाब केंद्र सरकार की ओर से जरूर आता है. भूपेश बघेल ने कवर्धा में 67 हजार मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे पर सूची सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई. साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा के बयानों को लेकर भी सवाल खड़े किए.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा के नेवारीगुड़ा पहुंचे थे, जहां एक ही पंडाल के नीचे स्थापित 117 देवी-देवताओं के दर्शन उन्होने किए. इस दौरान उन्होंने SIR और मतदाता सूची से नाम काटे जाने के मुद्दे पर भाजपा और निर्वाचन आयोग को घेरा. पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि देश में 13 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस निर्वाचन आयोग से सवाल करती है, तो जवाब भाजपा की ओर से क्यों दिया जाता है? बघेल ने आरोप लगाया कि इससे निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच अंतर को लेकर सवाल खड़े होते हैं.

भूपेश बघेल (ETV Bharat)

भूपेश बघेल (ETV Bharat)

67 हजार मतदाताओं के नाम काटे गए: कांग्रेस

कवर्धा में 67 हजार मतदाताओं के नाम काटे जाने के मुद्दे पर उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए नामों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की. बघेल ने कहा कि यदि इतने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए. विदेशी खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भी बघेल ने बीजेपी सरकार को घेरा. बघेल ने सवाल किया कि केंद्र में पिछले 12 वर्षों से भाजपा की सरकार है, ऐसे में घुसपैठ रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई, ये सरकार को बताना चाहिए. वहीं, प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा पर निशाना साधते हुए उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में तीन बार सवाल पूछे जाने के बावजूद जवाब नहीं मिला.