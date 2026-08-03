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'हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे', विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर फैसला सुना दिया है. इस पर विनेश फोगाट ने कहा लड़ाई जारी रखेंगे.

Vinesh Phogat on Brij Bhushan Singh
विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में कोर्ट के फैसले पर दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 3, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ः भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों की तरफ से लगाए गए यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार की अदालत ने सबूतों के अभाव में सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी व महासंघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर लगे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया.

सोशल मीडिया फोगाट ने दी प्रतिक्रियाः इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि यह मामला देश के सबसे बड़े खेल और सियासी विवादों में से एक रहा है. फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. मामले में आरोप लगाने वाली अंतरराष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रतिक्रिया दी.

कोर्ट में अपील करेंगी महिला पहलवानः फोगाट ने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि "हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी. सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं.पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहीं. हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना. शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है. महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है, और यह जल्द से जल्द की जाएगी. हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

'हमें इस बात का बहुत दुख है': अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने बृजभूषण शरण सिंह मामले में कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि "हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी. सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं. पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती रहीं. हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना. शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है. महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है, और यह जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे."

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बृजभूषण शरण सिंह पर विनेश फोगाट
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