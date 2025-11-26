ETV Bharat / state

कांग्रेस पार्टी का इनकमिंग बंद है सिर्फ आउटगोइंग चालू है: अमित जोगी

दुर्ग: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अमित जोगी ने बड़ा बयान दिया है. भिलाई में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे अमित जोगी ने कहा कि आने वाले वक्त में संभव है कि जेसीसीजे पार्टी का विलय कांग्रेस में हो जाए. अमित जोगी ने कहा कि हमने इसके लिए पार्टी की ओर से ओपचारिक आवेदन भी कांग्रेस हाईकमान को भेज दिया है. अमित जोगी ने कहा कि अब कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर है कि वो क्या फैसला लेता है.

अमित जोगी के बयान पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि अमित जोगी कांग्रेस पार्टी में विलय चाहते हैं अच्छी बात है. लेकिन इस बात का फैसला पार्टी आलाकमान को करेगी. आपको बता दें कि इससे पहले भी अमित जोगी ने कांग्रेस पार्टी में विलय की बात कही थी लेकिन उस वक्त भी कांग्रेस ने अमित जोगी को कोई जवाब नहीं दिया था.

अमित जोगी (ETV Bharat)

सभी लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस की इनकमिंग बंद हो चुकी है और आउटगोइंग सिर्फ चालू है, पार्टी कठिन दौर से गुजर रही है. ऐसे समय में 42 रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों में से एक छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (जे) का कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया गया है. क्योंकि हमारा उद्देश्य देश और प्रदेश हित में है न कि व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ. फांसीवादी ताकतों से अगर हमें लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा. तभी बीजेपी से लड़ पाएंगे: अमित जोगी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे





अमित जोगी के प्रस्ताव की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिली है. इस मुद्दे पर जो भी फैसला होगा वो पार्टी आलाकमान करेगा: देवेंद्र यादव, विधायक कांग्रेस

अजीत जोगी ने बनाई थी अलग पार्टी

अजीत जोगी के निधन के बाद जोगी कांग्रेस का जनाधार लगातार खत्म होता जा रहा है. इससे पहले भी अमित जोगी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उस वक्त भी उनको सफलता नहीं मिली थी. एक बार फिर अमित जोगी ने कांग्रेस में विलय की बात कही है. जेसीसीजे के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ पूर्व में कांग्रेस और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं.