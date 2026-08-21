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हमने माओवाद खत्म किया अब दिमागी नक्सलवाद को बाहर निकालेंगे, चंदा चोरी करने वाले न यहां बचेंगे न वहां बचेंगे: विजय शर्मा

विजय शर्मा ( ETV Bharat )