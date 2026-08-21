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हमने माओवाद खत्म किया अब दिमागी नक्सलवाद को बाहर निकालेंगे, चंदा चोरी करने वाले न यहां बचेंगे न वहां बचेंगे: विजय शर्मा

विजय शर्मा ने चंदा चोरी केस को लेकर कहा कि रामजी के घर में जो चोरी हुई उसके दोषी न यहा बचेंगे न वहां.

ATTACK ON DIMAGI NAXALISM
विजय शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 8:04 AM IST

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दुर्ग: दिमागी नक्सली विचारधारा पर चल रही बहस थमने का नाम नहीं ले रही है. डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा ने दिमागी नक्सलवाद की विचारधारा और पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के बयान पर कड़ा प्रहार किया है. विजय शर्मा ने कहा कि हमने नक्सलवाद को खत्म किया है और अब हम दिमागी नक्सलवाद को बाहर निकालेंगे. गुरुवार को दुर्ग बीजेपी दफ्तर में कोर ग्रुप की बैठक लेने पहुंचे विजय शर्मा ने कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार किए. बैठक में सांसद विजय बघेल, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

नक्सलवाद खत्म किया दिमाग से नक्सली विचारधारा भी निकालेंगे:गृहमंत्री

बैठक के बाद गृहमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नक्सलवाद, जेल में बंद नक्सल आरोपियों, वंदेमातरम् और दिमागी नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर अपना और सरकार रुख साफ किया. जेल में बंद नक्सल आरोपियों को लेकर विजय शर्मा ने कहा, ''पुराने मामलों में करीब 1300 लोग जेल में बंद हैं. जेल में बंद इन प्रकरणों को दो हिस्सों में बांटकर समीक्षा की जा रही है. जिन मामलों में जनहानि हुई है और दूसरे, जिनमें जनहानि नहीं हुई, साथ ही UAPA जैसे केंद्रीय कानून लगे मामलों और बिना केंद्रीय कानून वाले मामलों को अलग-अलग देखा जा रहा है.

विजय शर्मा (ETV Bharat)

दिमागी नक्सलवाद वाले बयान पर प्रहार

कांग्रेस और विपक्ष के दिमागी नक्सलवाद वाले बयान पर विजय शर्मा ने जोरदार प्रहार किया. विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद केवल जंगल में नहीं, दिमाग में भी होता है. सरकार की आलोचना और राष्ट्रविरोध के बीच अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ बोलने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और समाज को बांटने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा की हमने जंगल से नक्सली निकाला है, जिनके दिमाग में होगा, उसे भी निकाल देंगे. उनके इस बयान ने बैठक के बाद सियासी माहौल को गरमा दिया.

राम मंदिर चंदा चोरी पर बोले गृहमंत्री

विजय शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने नक्सलवाद से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति को नहीं छुड़ाया, बल्कि जिन मामलों में नक्सलवाद का कोई प्रकरण नहीं था, उनमें लोगों को छोड़ा गया था. विजय शर्मा ने राम मंदिर चंदा चोरी केस को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि रामजी के घर में जो चोरी हुई उसके दोषी बचेंगे नहीं.

राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले न यहां बचेंगे न वहां बचेंगे: विजय शर्मा, गृहमंत्री, छत्तीसगढ़

वंदेमातरम के गायन पर कांग्रेस के स्टैंड पर तीखा प्रहार

वंदेमातरम के 2 छंदों को गाने के कांग्रेस के रुख पर भी गृहमंत्री ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब देश में पूरा गायन लागू करने का निर्णय हुआ है तो उसका पालन होना चाहिए. उनके मुताबिक पहले पूरा वंदेमातरम् गाया जाता था, लेकिन बाद में तुष्टिकरण के नाम पर इसे सीमित किया गया.

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