हम लोग क्रिकेट के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं, दूसरे स्पोर्ट्स को भी सामने लाना जरूरी है: बाईचुंग भूटिया

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, युवा में अगर टैलेंट हो और मेहनत करे तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है.

Baichung Bhutia Exclusive
बाइचुंग भूटिया (ETV Bharat)
कोरबा: देश के सबसे बड़े फुटबॉलरों में शुमार और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया बुधवार को कोरबा पहुंचे. इस दौरान वह जिला प्रशासन द्वारा वेदांता समूह के सहयोग से संचालित टीपी नगर स्थित स्पोर्ट्स अकादमी में पहुंचे थे. जहां उन्होंने बच्चों से चर्चा की, वह अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए. हालांकि सभी कार्यक्रमों को बेहद संक्षिप्त रखा गया था. जहां सामान्य लोगों की एंट्री नहीं थी.

अपने कोरबा प्रवास के दौरान सिक्किम स्नाइपर, पद्मश्री बाइचुंग भूटिया ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किये. निजी जीवन के साथ ही राजनीतिक सफर और वर्तमान दौर की चुनौतियों पर उन्होंने अपनी बातें रखीं. यह भी कहा कि युवाओं में अगर मेहनत करने का माद्दा है, टैलेंट है. तो ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं. वर्तमान समय पुराने दौर से अलग है. स्पोर्ट्स की दुनिया में बेहद उज्जवल भविष्य है.

बाइचुंग भूटिया (ETV Bharat)
सवाल: आप कोरबा के प्रवास पर हैं, स्पोर्ट्स अकादमी भी आप गए थे. आपका आज का दिन कैसा रहा ? बच्चों से मिले, गवर्नमेंट ट्रैवल जिला है कैसा अनुभव रहा आपका ?

जवाब: आज का दिन मेरा काफी अच्छा रहा. बालको ने खेल अकादमी की शुरुआत की है. यह काफी अच्छी शुरुआत है. जिले में काफी टैलेंटेड बच्चे हैं, चार-पांच खेलों के लिए एक साथ एक अकादमी संचालित है. जहां एक प्लेटफार्म बच्चों को मिल रहा है, मुझे लगता है कि यह काफी अच्छा प्रयास है. यंग जनरेशन को अगर सोशल मीडिया के जमाने में बेहतर दिशा की ओर मोड़ना है, तो स्पोर्ट्स सबसे सशक्त माध्यम है. भारत को काफी युवा देश माना जाता है. सबसे युवा लोग भारत में ही रहते हैं. जो काम यहां पर हो रहा है, वह काफी प्रशंसनीय है.


सवाल: हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, सबसे लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेलने और 100 से अधिक मैचेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, पद्मश्री से भी सम्मानित हुए. हमें अपने जीवन के सफर के बारे में बताएं, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको ?

जवाब: बेसिकली मैं सिक्किम से हूं, तो मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी रही. मुझे स्कॉलरशिप मिली, फुटबॉल को सीरियस लेने का मौका मुझे मिला. वहां से सुब्रतो कप खेल के मैं इंडिया के लिए खेला. अंडर 16 में मैं बंगाल के सबसे बड़े और अच्छे फुटबॉल क्लब के लिए खेला. प्रोफेशनल फुटबॉलर के तौर पर खेलने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली. फिर दो-तीन साल के अंदर मैं सीनियर टीम में आ गया और वहीं से मेरी शुरुआत हुई.

इसके बाद करीब 16 साल इंडिया के लिए खेला और 12 साल तक कप्तान रहा. तो मेरी पूरी जर्नी काफी अच्छी रही. काफी मेहनत और डिसिप्लिन में रहा और इसके साथ ही साथ मेरी किस्मत भी काफी अच्छी रही. सही समय में जब इंडिया में फुटबॉल के क्षेत्र में जब काफी चेंज आ रहे थे. पेशेवर फुटबॉल की ओर भारत जा रहा था. तो समय मेरे साथ था, मेरे अनुकूल रहा. मेहनत, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के चलते ही मैंने थोड़ा बहुत अचीव किया है. वह भी सब किस्मत से मिला है.


सवाल: पेशावर फुटबॉल के खेल से अब आप अलग हो चुके हैं, कितना बदलाव आया है जीवन में. तब और अब में, पहले जब आप फुटबॉल खेलते थे? तब क्या रुटीन था और अब क्या है ?

जवाब: काफी परिवर्तन आ जाता है. जब आप प्रोफेशनल खेलते हैं. तो एक रूटीन होता था कि सुबह आपकी टाइमिंग, आपका टाइम टेबल पूरी तरह से फिक्स होता था. काफी ट्रेनिंग करने पड़ते थे. फिटनेस बना कर रखना पड़ता था. रिटायर होने के बाद इस तरह की कोई बात नहीं होती. खेलने के लिए किसी तरह के क्लब नहीं हैं, कोई दोस्त नहीं रहते हैं. हर समय एक्टिवेट नहीं रहना पड़ता. लेकिन अब मैं एक अलग रोल में हूं, बहुत सारे अलग-अलग काम कर रहा हूं. फुटबॉल की एकेडमी चला रहा हूं. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काम कर रहा हूं. एक एनजीओ के साथ भी मैं काफी एक्टिव हूं. हम लोग सस्टेनेबल टूरिज्म का काम करते हैं. गांव का जो रूरल टूरिज्म है. उसके ऊपर फोकस है. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया के भी एक एडवाइजरी कमेटी में मिशन ओलंपिक कमेटी में मैं रहा हूं. उसमें भी मैंने 3 साल तक सेवाएं दी. साईं स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया में काफी साल तक रहा. इन सब क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहा हूं.


सवाल: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का जो लेवल है, यदि यूरोपियन देशों से तुलना की जाए, तब अभी भी वैसा माहौल भारत में अब तक नहीं बन पाया है. इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं ?

जवाब: मुझे लगता है, कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है. भारत में अभी भी कॉलोनी वाइस भी हम अच्छा कर रहे हैं. अभी तो हम थर्ड लार्जेस्ट तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं. हमारा देश अभी ट्रांजिशन फेस में है. बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं. हमारी जनरेशन में भारत में स्पोर्ट्स को लेकर पहले कोई भविष्य नहीं था. पढ़ाई में फोकस करना ही प्राथमिकता होती थी. सभी को अपना घर बनाना था, फ्यूचर सुरक्षित करना था. स्पोर्ट्स को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी.
देश की परिस्थितियों भी वैसे ही थी. लेकिन अब धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है. देश में स्पोर्ट्स को लेकर एक माहौल बन रहा है. एक स्पोर्ट्स का पूरा कल्चर बनाना होगा. आप जहां भी जाएंगे, स्पोर्ट्स की चर्चा होनी चाहिए. घर में बैठकर रात को एकसाथ पूरा परिवार स्पोर्ट्स चैनल देखे, तो इस तरह का माहौल बनाना पड़ता है. वह धीरे-धीरे हो रहा है. हालांकि इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन ज्यादातर जो पार्ट है, वह क्रिकेट ने ले लिया है. लेकिन दुर्भाग्यवश क्रिकेट एक ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, बहुत कम देश इसे खेलते हैं. हम लोग क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं. तो मुझे लगता है कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी फोकस में लाना बहुत जरूरी है. यह काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, मुझे लगता है कि समय जरूर लगेगा लेकिन परिवर्तन देखने को मिलेगा.


सवाल: आपने क्रिकेट का जिक्र किया, तो क्या आप ऐसा भी मानते हैं कि क्रिकेट के अधिक लोकप्रिय हो जाने की वजह से बाकी खेलों को इसका नुकसान हो रहा है. ऐसे में सरकारों की, खेल संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए ?

जवाब: देखिए मुझे लगता है कि भारत में खामी यह है कि क्रिकेट ने जो रिजल्ट हमारे देश को दिया है. वह रिजल्ट किसी और खेल से भारत को नहीं मिला है, क्रिकेट बहुत कम देश खेलते हैं, चाहे आप T20 देख लीजिए या वनडे इंटरनेशनल देख लीजिए. 4 टीम ही फेवरेट रहती हैं और उन्हीं चारों में से कोई एक जीत जाता है, तो कंपटीशन लेवल काफी कम रहता है. लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स में भारत अगर अच्छा करेगा. तो मुझे यकीन है कि दूसरे स्पोर्ट्स भी उतने ही आगे होंगे. लेकिन भारत को अभी अन्य खेलों में उतनी सफलता नहीं मिली है. क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भारत को सीमित सफलता मिली है. बीच में थोड़ी सफलता बैडमिंटन, टेनिस में मिली थी. लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली.

इंडिया के लोग भी चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल में भी भारत के खिलाड़ी अच्छा करें. ऐसा हुआ भी है, जब नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक मेडल जीता. तब लोगों ने उसे हाथों हाथ अपनाया है, दुर्भाग्य से क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है. अन्य खेलों में जब सफलता मिलेगी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा. जब तक इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी सफलता नहीं मिलेगी. तब तक फैंस हो या कोई और उसे सपोर्ट करना शुरू नहीं करेंगे.


सवाल: काफी दिनों तक आप राजनीति में भी सक्रिय थे, हालांकि अब आपने राजनीति से भी संन्यास ले लिया है, दिल में कोई मलाल है कि जितनी सफलता फुटबॉल में मिली, उतनी सफलता राजनीति के क्षेत्र में आपको नहीं मिली ?

जवाब: देखिए, भारत हो या पूरी दुनिया में कोई देश हो. खेलकूद हो या पढ़ाई हो, हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स होती ही है. मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को राजनीति के क्षेत्र जागरूक रहना चाहिए. जिस सरकार को हम वोट देकर बनाते हैं, वो सरकार क्या कर रही है, वह क्या पॉलिसी बना रही है. यह बेहद महत्वपूर्ण बात है. तो एक समय में मैंने राजनीति की, लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे समझ आया कि यह मेरा क्षेत्र नहीं है. अब तीन-चार साल से पूरी तरह से राजनीति से अलग हूं और मेरा पूरा फोकस अपने निजी कार्यों पर है, लेकिन मुझे लगता है की राजनीति देश के लिए बेहद जरूरी है. यदि सही पॉलीटिकल लीडर्स हैं और सही पॉलिसी बनेगी, तभी देश का विकास होगा. ठीक तरह से विकास हो इसकी लोगों में जागरूकता होनी चाहिए. हम हर चीज के लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते. हमारी भी जिम्मेदारी बनती है.


सवाल: आज के जो युवा हैं, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे ?

जवाब: 20 साल पहले जो परिस्थितियों थी और अभी की जो परिस्थितियों है. वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफी अलग है. अभी इतने सारे लीग शुरू हो चुके हैं. अभी आप क्रिकेट में ही देख लीजिए, पहले इंडिया के लिए खेलने के बाद ही सफलता मिलती थी. लेकिन अब आप इंडिया के लिए ना खेलो तब भी करियर बना सकते हैं. आईपीएल खेलने से ही खिलाड़ी मशहूर हो जाते हैं. बहुत सारे लीग आ गए हैं. बैडमिंटन हो या कबड्डी हो तो आज की जनरेशन के लिए ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं. अगर आपके पास मेहनत करने की क्षमता है. आप में टैलेंट है तो आप निश्चित तौर पर स्पोर्ट्स में करियर बना सकते हैं. इसके साथ ही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है. गवर्नमेंट आफ इंडिया भी स्पोर्ट्स को काफी प्रमोट कर रही है.

केंद्रीय सरकार ओलंपिक मेडल लाने के लिए काफी प्रयास कर रही है. इस वर्ष के बजट में भी खेलो इंडिया को काफी प्रमोट किया गया है. खेलों का भविष्य बहुत अच्छा है. आप मेहनत जारी रखिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ लगे रहिए. अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो स्पोर्ट्स का बहुत सुनहरा भविष्य है.

