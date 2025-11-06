ETV Bharat / state

'हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है', महिलाओं ने लगाया गंभीर आरोप

पटना : जहां एक ओर बिहार के 18 जिलों में पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है. वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानों से शिकायत भी मिल रही है. हालांकि इसपर चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है.

महिलाओं ने वोट नहीं देने की शिकायत की : दरअसल, पटना की दो महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है. श्रेया मेहता ने कहा कि बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दी और हमें उसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करने को कहा गया. मेरा नाम मतदाता सूची में है. अब मुझे पर्ची लाने को कहा गया है, वरना मुझे वोट नहीं डालने दिया जाएगा.

''मेरे पास मेरा मतदाता पहचान पत्र भी है. मेरा नाम भी यहां सूची में है. सीरियल नंबर 17 है. हम सुबह 6:30 बजे से यहां इंतजार कर रहे हैं. अब हम वापस जा रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे."- श्रेया मेहता, मतदाता

'वोट नहीं डालने दिया गया' : श्रेया की तरह अनुपमा शर्मा कहती हैं, "मुझे वोट नहीं डालने दिया गया. वे कह रहे हैं कि मेरे पास पर्ची नहीं है. मेरा नाम सूची में भी है. मेरे पास मेरा पहचान पत्र भी है. मैं अब वोट नहीं डालूंगी. मुझे 5 मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा गया है. पहली बार हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है."