'हमें वोट नहीं देने दिया जा रहा है', महिलाओं ने लगाया गंभीर आरोप

पटना में मतदान केंद्र पर महिलाओं ने शिकायत की है. उनका कहना है कि वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई. पढ़ें पूरी खबर

FIRST PHASE VOTING IN BIHAR
इन महिलाओं ने की शिकायत (सौ. पीटीआई)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 6, 2025 at 2:04 PM IST

3 Min Read
पटना : जहां एक ओर बिहार के 18 जिलों में पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है. वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थानों से शिकायत भी मिल रही है. हालांकि इसपर चुनाव आयोग की तरफ से तुरंत एक्शन भी लिया जा रहा है.

महिलाओं ने वोट नहीं देने की शिकायत की : दरअसल, पटना की दो महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया जा रहा है. श्रेया मेहता ने कहा कि बीएलओ ने हमें पर्ची नहीं दी और हमें उसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करने को कहा गया. मेरा नाम मतदाता सूची में है. अब मुझे पर्ची लाने को कहा गया है, वरना मुझे वोट नहीं डालने दिया जाएगा.

''मेरे पास मेरा मतदाता पहचान पत्र भी है. मेरा नाम भी यहां सूची में है. सीरियल नंबर 17 है. हम सुबह 6:30 बजे से यहां इंतजार कर रहे हैं. अब हम वापस जा रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे."- श्रेया मेहता, मतदाता

'वोट नहीं डालने दिया गया' : श्रेया की तरह अनुपमा शर्मा कहती हैं, "मुझे वोट नहीं डालने दिया गया. वे कह रहे हैं कि मेरे पास पर्ची नहीं है. मेरा नाम सूची में भी है. मेरे पास मेरा पहचान पत्र भी है. मैं अब वोट नहीं डालूंगी. मुझे 5 मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा गया है. पहली बार हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है."

RJD ने बनाया मुद्दा : यह मामला ज्योंहि सामने आया तो आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महोदय, क्या उन मतदाताओं को वोट दिलवाने की कोई जानकारी है जिनके पास वोटर स्लिप नहीं होने के कारण वोट देने से रोका गया?

मामले का समाधान कर दिया गया- DM : इसके बाद पटना डीएम त्यागराजन एस.एम ने बताया कि मामले का समाधान कर दिया गया है और वोट डालने के लिए मतदाता पर्ची का होना जरूरी नहीं है. वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है और जिस मतदान केंद्र पर वोट डालना है वहां सूची में नाम होना चाहिए.

''मतदाता सूची में नाम होगा तो चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए 12 पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र भी हो तो उसके आधार पर मतदान कर सकते हैं. कोई मतदान करने से नहीं रोक सकता.''- त्यागराजन एस.एम, पटना डीएम

