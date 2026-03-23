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छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त हो हम भी चाहते हैं, लेकिन जल, जंगल और जमीन का सौदा बर्दाश्त नहीं: दीपक बैज

पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़ को नशे का कटोरा बनाने पर तुली है.

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दीपक बैज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 23, 2026 at 6:18 PM IST

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जशपुर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बस्तर नक्सलमुक्त हो ये हम सभी चाहते हैं. लेकिन बस्तर में एक और चुनौती है, जो नक्सलवाद के खत्म होने के बाद सामने आएगी. वह है जल, जंगल और जमीन, जिसमें बहुमूल्य खनिज संपदा भरा पड़ा है. बैज ने कहा कि इस खनिज संपदा की रक्षा कैसे होगी ये सरकार को बताना चाहिए. बैज ने कहा कि इस सरकार के भरोसे हम ये बहुमूल्य खनिज संपदा नहीं छोड़ सकते हैं.

जल, जंगल जमीन का सौदा नहीं होने देंगे: बैज

दरअसल, दीपक बैज 2 दिवसीय जशपुर प्रवास पर है, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ये बातें कहीं. उन्होंने बताया कि संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत “गांव चलो अभियान” के जरिए वे पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस संगठन को गांव और बूथ स्तर तक मजबूत करना है. बैज ने जानकारी कहा कि प्रदेश में 27 हजार बूथ और 15 हजार पंचायत कमेटियों का गठन किया जा रहा है. जिसकी निगरानी वे स्वयं कर रहे हैं. बैज ने कहा कि इस पूरी कवायद का लक्ष्य वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ पूरी ताकत और मजबूती के साथ मुकाबला करना है.

दीपक बैज (ETV Bharat)

भाजपा के ढाई साल के कार्यकाल में धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब “नशे का कटोरा” बनकर रह गया है. ये सरकार सरकारी शराब दुकानों का संचालन कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेशभर में पान ठेलों से लेकर गली-मोहल्लों तक अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है. प्रदेश के कई जिलों में अफीम की खेती का खेल सत्ता के संरक्षण में चल रहा है. जिसका उदाहरण दुर्ग, बलरामपुर है: दीपक बैज, पीसीसी चीफ

अफीम की खेती पर सरकार को कोसा

दीपक बैज ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि दुर्ग मामले में आरोपों के घेरे में आए भाजपा नेता को बर्खास्त करने की बजाय केवल निलंबित क्यों किया गया.

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को बताया सरकार का प्रोपेगेंडा

विधानसभा के बजट सत्र में पारित धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे भाजपा का प्रोपेगेंडा करार दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकती, इसलिए वह धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति करती है, जो उसके वोट बैंक का हिस्सा है. प्रदेश सरकार पर जनता के आक्रोश का दावा करते हुए बैज ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में ही जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है.

गैस सिलेंडर की किल्लत पर फूटा गुस्सा

बैज ने गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश में हालात इतने खराब हैं कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के मंत्री विधानसभा के भीतर और बाहर सवालों के जवाब देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं. बैज ने दावा किया कि यदि वर्तमान स्थिति में चुनाव हो जाएं, तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी.

कांग्रेस के भीतर चल रहे गुटबाजी पर दिया गोलमोल जवाब

कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है, बल्कि भाजपा खुद कई गुटों में बंटी हुई है. वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में कांग्रेस की चुनावी वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के लिए विशेष रणनीति तैयार की जा रही है, जिससे आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके.

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