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बंगाल की जीत से बढ़ा भाजपा का आत्मविश्वास, अब राजस्थान पर नजर

राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को बदलने के लिए भाजपा ने रणनीतिक तौर पर अभी से काम शुरू कर दिया.

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बंगाल की जीत से बढ़ा भाजपा का आत्मविश्वास (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 9:00 PM IST

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जयपुर: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है. खास तौर पर पश्चिम बंगाल में मिली जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में नया जोश भर दिया है. भाजपा अब इस जीत को केवल एक राज्य तक सीमित नहीं मान रही, बल्कि इसे आगामी चुनावों के लिए जनसमर्थन का संकेत बता रही है.

इसी कारण राजस्थान में भी भाजपा का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जबकि यहां विधानसभा चुनाव में अभी करीब ढाई साल का समय बाकी है. भाजपा की कोशिश होगी कि हर बार सरकार बदलने के ट्रेंड को तोड़े और अगली बार फिर भाजपा की सरकार बने. हालांकि, कांग्रेस भाजपा के तमाम दावों को सिरे से खारिज कर रही है.

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बीजेपी का राजस्थान मिशन शुरू : आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने संगठन और सरकार दोनों स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. जिलों और मंडलों में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं. बूथ प्रबंधन मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और सामाजिक समीकरण साधने पर विशेष फोकस किया जा रहा है. पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान और लाभार्थी सम्मेलन के जरिए जनता तक पहुंच बढ़ाने की रणनीति बना रही है.

राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता बदलने की परंपरा को भाजपा बदलने के मिशन में जुट गई है. बंगाल चुनाव जीत से उत्साहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार बंगाल में पार्टी ने लंबे समय बाद मजबूत पकड़ बनाई. तीन राज्यों में मिली जीत और खासकर बंगाल चुनाव के परिणाम के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है.

पढ़ें : बंगाल जीत के बाद आक्रामक बीजेपी, कैलाश चौधरी बोले– 'गुंडों का होगा इलाज, रोहिंग्याओं को भेजेंगे बांग्लादेश'

इसके साथ ही भाजपा संगठन स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा रही है. बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और नए मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यदि अभी से तैयारी की जाए तो चुनाव तक मजबूत माहौल बनाया जा सकता है. भाजपा के कई वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश दौरे कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित कर रहे हैं. इस बार सत्ता बदलने का ट्रेंड टूटेगा.

1993 से 2023 तक राजस्थान में लगभग हर 5 साल में सत्ता बदली. BJP और Congress बारी-बारी से आती रही :

अवधिमुख्यमंत्रीपार्टी
1990-1992भैरों सिंह शेखावतबीजेपी
1992-1993राष्ट्रपति शासन
1993-1998भैरों सिंह शेखावतबीजेपी
1998-2003अशोक गहलोतकांग्रेस
2003-2008वसुंधरा राजेबीेजेपी
2008-2013अशोक गहलोत कांग्रेस
2013-2018वसुंधरा राजेबीजेपी
2018-2023अशोक गहलोतकांग्रेस
2023 - वर्तमानभजनलाल शर्माबीजेपी

फिर से खिलेगा कमल : देश भर के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में से तीन पर भाजपा और उनके गठबंधन यानी एनडीए ने कब्जा किया है. ऐसे में अब तक देश के लगभग 22 राज्यों पर बीजेपी का कमल खिला हुआ है. भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि बंगाल की जीत ने भाजपा को मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर दी है. कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिसका असर आगे 2028 में राजस्थान की राजनीति देखने को मिलेगा. राजस्थान की राजनीति का मिजाज हमेशा से अलग रही है.

यहां हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये मिथक टूटेगा. प्रदेश की भजनलाल सरकार आम जन के लिए काम कर रही है. जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता ने पसंद किया है. डबल इंजन की सरकार धरातल पर ऊर्जा के साथ काम कर ही है. सरकार और संगठन मिल कर काम कर रहा. बगड़ी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी ढाई साल का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की एक मात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनावी मौड पर रहती है. इस बार राजस्थान में फिर से कमल खिलेगा.

पढ़ें : केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताए बंगाल चुनाव के अनुभव...दो बार कैसे प्रभावित हुए विधानसभा चुनाव...जानिए

हर वर्ग नाराज : भाजपा जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है. कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और।पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन राजस्थान में जनता से किए गए वादों को पूरा करने में सरकार विफल रही है. प्रदेश में किसान, युवा, कर्मचारी और आम जनता सहित हर वर्ग सरकार से नाराज है. खाचरियावास ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और जनसमस्याओं पर सरकार गंभीर नहीं है. आज प्रदेश में चुनाव करवा लें, जनता जवाब दे देगी.

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