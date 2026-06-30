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प्रोफेशनल तरीके से हो रही है साइबर ठगी, DCP स्मृतिक राजनाला से जानिए बचने के टिप्स













सवाल : आज किस तरह की साइबर ठगी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है ?



जवाब :अलग-अलग तरीके से साइबर ठगी हो रही है जिसमें डिजिटल अरेस्ट का मामला भी सामने आया है. इसमें वीडियो कॉल के जरिए आपको बोला जाता है कि आपके खिलाफ है FIR दर्ज हुआ है. आपको आरोपी बनाया जा रहा है. इसमें आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है. इसमें भी बहुत सारे लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं. लाखों रुपए अपनी गँवा दे रहे हैं. लोगों से बोला जाता है कि आप 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए संबंधित अकाउंट पर ट्रांसफर कर दीजिए. इसके साथ ही एपीके फाइल और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से भी ठगी हो रही है.



इस तरह के मामले भी बहुत सारे सामने आए हैं. लोगों को ई चालान के नाम पर एपीके फाइल भेजकर डाउनलोड करवा कर उससे पूरा डाटा ले लेते हैं. ओटीपी और पासवर्ड मांग कर पीड़ित के मोबाइल के पूरे एक्सेस ले लिए जाते हैं. ऐसा करके साइबर ठग बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं. यह पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है. अंजान व्यक्ति लिंक भेजकर बिजली बिल पटाने का भी झांसा दे रहे हैं.

अगर अनवेरीफाइड अकाउंट से इस तरह के लिंक या एपीके फाइल भेजकर साइबर ठग लोगों को ठगने में सफल हो रहे हैं. फेक वेबसाइट बनाकर भी साइबर ठगी कर रहे हैं. जिसमे रायपुर के सयाजी, हयात और कोर्टयार्ड मैरियड जैसे होटल के वेबसाइट बनाया गया है. अगर आपको टेबल बुकिंग करना है या फिर कोई इंक्वारी करना है तो आप उस वेबसाइट पर जाएंगे. आपको बोला जाएगा कि इस तरह की जानकारी चाहिए तो टेबल बुक करना है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का डिटेल शेयर कर दीजिए. क्रेडिट कार्ड का डिटेल शेयर करने से आपके अकाउंट में जो भी राशि है उसे खाली किया जा रहा है. ऐसे अलग-अलग मामले सामने आ रहे हैं. पुलिस के लिए चुनौती तो बन रही है.













सवाल:अभी किस तरह की साइबर ठगी हैं जो पिछले कुछ महीने में बढ़े हैं ?



जवाब: वर्तमान समय में डिजिटल अरेस्ट एक बड़ा मुद्दा हो गया है. डिजिटल अरेस्ट के साथ ही एपीके और लिंक सेंड करके क्यूआर कोड शेयर करना ऐसे मामले भी बहुत सामने आ रहे हैं. खासकर इन्वेस्टमेंट फ्रॉड भी जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर पैसा डबल करने का झांसा देते हैं. सामने कुछ पैसा वापस करके बड़ा अमाउंट लेकर उन्हें फंसाते हैं. ऐसे मामले भी वर्तमान समय में बढ़ रहे हैं.













सवाल: साइबर ठग लोगों को फसाने में कामयाब हो जा रहे हैं ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं ?



जवाब : अगर फेक वेबसाइट की बात करें तो लोगों को इस तरह का वेबसाइट जेनुइन टाइप का अधिक लगेगा. इसमें अगर किसी होटल के नाम से ओपन करते हैं तो आपको देखकर यह नहीं लगेगा कि यह फेक वेबसाइट है. ऐसे समय में साइबर ठग लोगों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते हैं. बैकग्राउंड पर भी पुलिसिंग का बैनर या पोस्टर लगाएंगे. वह खुद भी वर्दी पहना हुआ होगा. ऐसे में सामने वाले को लगेगा कि वह सही में पुलिस वाला ही है. वह अपना एक फेक आईडी कार्ड भी बना लेगा. आपको आईडी कार्ड भी शेयर करेगा. मैं इस डिपार्टमेंट से या फिर मुंबई क्राइम ब्रांच से या फिर रायपुर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं. इस तरह का मामला दर्ज हुआ है. ऐसे में आम लोग इसमें ठगी के शिकार हो जाते हैं. साइबर ठग इस तरह की ठगी प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, जो पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में अपने लोगों को बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. क्योंकि कोई अगर कितना भी सही हो लेकिन इस तरह की बात सुनकर वह दहशत की वजह से ऐसे मामलों में फंस जाता है.







सवाल : मोबाइल पर आने वाले लिंक को क्लिक करने से क्या मोबाइल हैक हो सकता है ?



जवाब : मोबाइल पर कोई लिंक क्लिक करते हैं तो वह हैक हो सकता है. ऐसा करने से साइबर ठग को स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस मिल जाता है. आपके मोबाइल पर जो ओटीपी या पासवर्ड आ रहे हैं. वह भी साइबर ठग के पास चला जाता है. यह भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. कोई भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए. जब तक कि आप कंफर्म ना हो जाए. अंजान लिंक को क्लिक करने से ठगी के शिकार होने के चांसेस ज्यादा हैं.











सवाल: UPI और QR कोड से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए ?



जवाब : यूपीआई, QR कोड और लिंक सभी का एक ही समाधान है. किसी भी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया लिंक या QR कोड ना ही ओपन करें और ना ही शेयर करें. साइबर ठग के भेजे गए क्यूआर कोड अगर आपके मोबाइल में एक बार स्कैन हो गया, ऐसे समय में आपके मोबाइल का गैलरी का एक्सेस चला जाएगा. मोबाइल बैंकिंग का एक्सेस चला जा सकता है. UPI का एक्सेस चला जा सकता है. यही इसका समाधान है कि अनजान लोगों से या अनजान वेबसाइट से सतर्क और सावधान रहें.











सवाल: साइबर ठगी के मामलों में अगर एक बार पैसा कट जाता है तो इसको रोकने के क्या उपाय हैं ?



जवाब : 24 घंटे के अंदर 1930 हेल्पलाइन नंबर पर साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करते हैं तो आपके अकाउंट से जितनी भी राशि अंजान अकाउंट में गया है उसे होल्ड कर दिया जाता है. उसके बाद हम लोग उसका फॉलो अप लेकर के बैंक के माध्यम से शिकायत एनसीआरबी पोर्टल में रजिस्टर हो जाता है. ऐसा होने पर हम लोग उसे काफी हद तक रिकवर कर लेते हैं. यही एक महत्वपूर्ण चीज है कि 24 घंटे के अंदर उस शिकायत को रजिस्टर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पूरे के पूरे अमाउंट वापस मिल जाएंगे.









सवाल: हेल्पलाइन नंबर 1930 इस पर लोग अगर शिकायत करते हैं तो पैसा मिलने की संभावना कहां तक रहती है और कितना पैसा पीड़ित का वापस हो सकता है ?





जवाब: 1930 हेल्पलाइन में जैसा कि मैं आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर आपकी जितनी भी राशि गई है लगभग वह पूरी राशि आपको मिल जाएगी. अगर मैं डाटा की बात करूं तो साल 2025 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास पीड़ितों को पैसा वापस कराए गए हैं. साल 2026 के 6 महीने में पीड़ितों के लगभग 1 करोड़ रुपए वापस कराए गए. अभी नया-नया मेकैनिज्म भी आ रहा है. बैंक लोकल थाने इसके साथ ही जो भी साइबर टीम होती है, उनके द्वारा संयुक्त कार्यवाही करके पीड़ित के जो पैसे हैं उन्हें तुरंत वापस करने का नया प्रक्रिया चालू किया गया है. इससे भी पीड़ितों को बहुत फायदा मिल सकता है. चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप 24 घंटे के अंदर रजिस्टर करेंगे. आपका पैसा वापस होने कि पूरी संभावना है.







सवाल : साइबर ठग कई बार बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते हैं इससे कैसे बचा जाए ?



जवाब: साइबर ठग बैंक अधिकारी बनकर या फिर और कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है तो आप अगर बात करते हैं तो कोई बात नहीं. लेकिन अगर वह आपका ओटीपी मांग रहा है या फिर प्रोफाइल अपडेट करने की बात कर रहा है या फिर लिंक भेजा जा रहा है. इस पर आप क्लिक मत कीजिए. आप नजदीक के ब्रांच में जाकर पता लगा सकते हैं. बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता. ऐसे में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है.कोई भी QR कोड लिंक एपीके फाइल 99% या संभावना है कि वह ठगी करने वाला हो सकता है. थोड़ा सा सतर्क रहकर इस तरह की जानकारी शेयर ना करें.अगर आपको डाउट है तो उनसे थोड़े बहुत बात करके फोन कट करके उनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए. जब तक आप किसी प्रकार की डिटेल्स नहीं देंगे तब तक आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम है.









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