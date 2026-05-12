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मोबाइल लत से छुटकारा पाना है आसान, साइबर ठगी से बच सकते हैं आप, एक्टिविटी क्लासेस में सिखाए जा रहे गुर

स्टूडेंट किरण बघेल ने बताया कि "बच्चों को मोबाइल से दूर रखने और मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए कई तरह की एक्टिविटी बताई जा रही है. ड्राइंग संगीत कंप्यूटर इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद बच्चे घर में जाने के बाद प्रैक्टिस करेंगे. घर में जाकर खेलकूद में ध्यान देते हैं तो मोबाइल से बच्चों का ध्यान हटाया जा सकता है. साइबर ठगी को लेकर उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई फ्रॉड कॉल आता है और उसमें कहा जाता है कि हम आपकी फैमिली से बोल रहे हैं या फिर किसी फैमिली मेंबर के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी देने के साथ ही पैसे की डिमांड कर रहा है.

साइबर ठग अलग-अलग तरीके से झांसा देकर लोगों से साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं. ऐसे में इस तरह की ठगी से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है. इस तरह के फ्रॉड कॉल आने पर लोगों को सतर्क और शांत मन से सोचना चाहिए. तभी साइबर ठगी का शिकार होने से बचा जा सकता है. मोबाइल की लत छुड़ाने और साइबर ठगी से बचने के लिए रायपुर के नूतन स्कूल में बच्चों को और पालकों को टिप्स दिए जा रहे हैं, जिससे मोबाइल की लत से छुटकारा मिल सके और साइबर ठगी की घटना होने से भी बचा जा सके. फ्रॉड कॉल से कैसे बचा जाए. किस-किस तरह के फ्रॉड कॉल आते हैं, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए. इसकी विस्तार से जानकारी दी जा रही है.

रायपुर : आधुनिक और डिजिटल युग में लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करने के साथ ही साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं. हर बच्चे को मोबाइल की लत लग गई है. हर जगह पर लोग मोबाइल से ही काम करने लगे हैं. इस डिजिटल और आधुनिक युग में जितनी तेजी से मोबाइल का उपयोग बढ़ा है, उतनी ही तेजी से साइबर ठगी और साइबर क्राइम की घटनाएं भी बढ़ी है.

ऐसा कोई भी कॉल आता है तो हमें डायरेक्ट मना कर देना चाहिए. ऐसा हमारा कोई भी रिश्तेदार या परिजन नहीं है. ऐसा बोलकर उस कॉल को हमें कट कर देना है. साइबर ठग बैंक अकाउंट अपडेट करने का भी झांसा देते हैं. इस तरह के फ्रॉड कॉल पर ज्यादा देर तक बात ना करके उस फोन को कट कर देना चाहिए- किरण बघेल, स्टूडेंट

स्टूडेंट गरिमा वर्मा ने बताया कि सबसे पहले हम यहां पर योग ध्यान प्राणायाम सीखते हैं. जिससे हम मोबाइल से आसानी से दूरी बना सकते हैं. अपने मन को शांत कर सकते हैं. इसके अलावा भी कई तरह की एक्टिविटी होती है, जिसको करने से मोबाइल की लत से छुटकारा मिल सकता है. इसके साथ ही यहां पर डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से संबंधित जानकारी भी हमें दी जा रही है. फ्रॉड कॉल हमारे पास आते हैं तो हम इससे कैसे बच सकते हैं. कॉल करने वाले शख्स को सबसे पहले हम उनका लोकेशन मांगे. अपनी कोई भी गोपनीय जानकारी उन्हें न बताएं.

मोबाइल लत छुटकारा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई भी बैंक डिटेल ओटीपी या बैंक से संबंधित किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी ऐसे लोगों को शेयर नहीं करनी चाहिए. कई बार साइबर ठग पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को फोन करके कहते हैं कि आपका रिश्तेदार ड्रग्स या फिर पॉक्सो एक्ट जैसे मामले में गिरफ्तार हो गया है. इस तरह का झांसा साइबर ठग ठगी करते हैं. इस तरह का झांसा देकर लोगों को हमेशा डराया जाता है. ऐसे में हमें शांत मन से सोचकर ऐसी बातों से डरना नहीं चाहिए. पहले उसे कंफर्म करना जरूरी है- गरिमा वर्मा, स्टूडेंट

कैसे बनाएं मोबाइल से दूरी ?

पालक छाया पाल ने बताया कि मोबाइल से दूरी बनाने के लिए बच्चों को दूसरे तरह की एक्टिविटी या घर के दूसरे कामों में लगा देना चाहिए. जिससे बच्चे मोबाइल से दूर हो सके. इसके लिए बच्चों को ड्राइंग पेंटिंग गीत संगीत के माध्यम से भी मोबाइल से दूर किया जा सकता है. डिजिटल अरेस्ट या ठगी जैसी घटना को लेकर उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटना आजकल तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही साइबर ठग AI का इस्तेमाल करते हुए परिजन के आवाज में बात करके लोगों को झांसा देने में सफल हो रहे हैं. जब भी इस तरह के फर्जी कॉल आए तो हमें सबसे पहले तीन बार हेलो हेलो बोलकर फोन को कट कर देना चाहिए.

नूतन स्कूल में चल रही एक्टिविटी क्लास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई बार साइबर ठगी को अंजाम देने वाले ठग रिश्तेदार जो बाहर गए हुए होते हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है या किसी मामले में गिरफ्तार हो गए हैं. इस तरह की सूचना देकर भी लोगों से पैसे की ठगी होती है. जो भी हमारे रिश्तेदार घर से बाहर गए हैं. सबसे पहले उनसे हमें संपर्क करना चाहिए- छाया पाल, पालक













पालक द्रौपदी साहू ने बताया कि गर्मी की छुट्टियों के अलावा और कहीं पर किसी तरह की एक्टिविटी होती है तो बच्चों को वहां पर जरूर भेजना चाहिए. इससे बच्चे मोबाइल से दूर हो सकते हैं.

साइबर ठगों से भी बचने का तरीका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बच्चों को मोबाइल की लत से छुड़वाने के लिए यह काम भी किया जा सकता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ज्ञान की बात बताएं. जिससे बच्चे का ध्यान मोबाइल पर न जाए. स्कूल के समय बच्चे स्कूल की पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बाकी समय उन्हें दूसरे तरह की एक्टिविटी में लगा दिया जाए तो भी मोबाइल की लत से छुटकारा मिल सकता है-द्रौपदी साहू,पालक

बच्चों को खेलों में करें शामिल



नूतन स्कूल के संचालक केएम अग्रवाल ने बताया कि "स्कूल के बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से बचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. यह एक नया प्रयोग है जो एक मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा. बच्चों को हमने विकल्प दिया है आजकल ज्यादातर बच्चे मोबाइल में डूबे रहते हैं. उनका बचपन छीन रहा है. घर परिवार के सदस्यों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं. अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाते. मनोरंजन के साथ सीखने का एक ही छत के नीचे 40 से अधिक गतिविधियां संचालित की जा रही है. संगीत गीत योग प्राणायाम और स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही है.





साइबर ठगी को भी हमने इस मोबाइल एडिक्शन के साथ जोड़ा है. पालक और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है. पालक के साथ बच्चों को इसलिए जागरूक किया जा रहा है. क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. इसके लिए बड़ा सरल तरीका हमने बताया है. साइबर ठगी और साइबर की घटनाएं एक बड़ा रूप ले चुकी है. इसमें केवल पुलिस के कारण बचाव नहीं हो सकता. इसके लिए आम नागरिक को जागरूक होने के साथ ही सतर्क होना पड़ेगा- केएम अग्रवाल, संचालक नूतन स्कूल

केएम अग्रवाल ने बताया कि हर क्लास में सभी प्रशिक्षक प्रतिदिन मोबाइल एडिक्शन और साइबर ठगी के ऊपर फोकस कर रहे हैं. सप्ताह के सैटरडे और संडे को जो बच्चे इस कैंप में नहीं आ पाए उनके लिए स्पेशल क्लास भी लगाई जा रही है. बच्चों को साइबर ठगी और साइबर क्राइम जैसी घटना से बचने के लिए सिंपल और छोटे-छोटे टिप्स दिए जा रहे हैं. जिससे साइबर ठगी या साइबर क्राइम की घटना से बचा जा सके."





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