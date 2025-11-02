ETV Bharat / state

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ, फ्लाइट की टिकट बुक

कोडरमा: अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है. 4 नवंबर को सभी मजदूर ट्यूनीशिया से फ्लाइट पकड़ेंगे और 5 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे.

दरअसल, ये सभी मजदूर निजी प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए ट्यूनीशिया गए थे, लेकिन इन मजदूरों को पिछले तीन-चार महीने से न तो वेतन दिया जा रहा था और ना ही किसी तरह की सुविधाएं. जिसके बाद मजदूरों ने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी व्यथा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. जिसके बाद सरकार हरकत में आई और मजदूरों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया तेज हुई. बता दें कि प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी एल एंड टी कंपनी के अधीन काम करती है.

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों के वतन वापसी पर रिपोर्ट. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मजदूरों का फ्लाइट टिकट बुक

एल एंड टी कंपनी की ओर से सभी 48 मजदूरों के फ्लाइट के टिकट बुक करा दिया गया है. साथ ही उन्हें उनके वेतन का भुगतान भी किया गया है. इसके अलावे एल एंड टी कंपनी के अधिकारियों ने प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को जमकर फटकार लगाई है.

मजदूरों ने संदेश जारी कर जताया आभार

बहरहाल, ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों का वतन वापसी का रास्ता साफ होने के बाद सभी मजदूरों ने एक लिखित संदेश वीडियो के माध्यम से जारी करते हुए एल एंड टी कंपनी के अधिकारियों और सरकार का आभार जताते हुए वतन वापसी को लेकर खुशी जाहिर की है.