अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ, फ्लाइट की टिकट बुक
ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के मजदूरों की वापसी जल्द होने वाली है. मजदूरों ने संदेश जारी कर सरकार का आभार जताया है.
Published : November 2, 2025 at 2:33 PM IST
कोडरमा: अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूरों के वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया है. 4 नवंबर को सभी मजदूर ट्यूनीशिया से फ्लाइट पकड़ेंगे और 5 नवंबर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे.
दरअसल, ये सभी मजदूर निजी प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए ट्यूनीशिया गए थे, लेकिन इन मजदूरों को पिछले तीन-चार महीने से न तो वेतन दिया जा रहा था और ना ही किसी तरह की सुविधाएं. जिसके बाद मजदूरों ने 30 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी व्यथा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई थी. जिसके बाद सरकार हरकत में आई और मजदूरों को स्वदेश वापस लाने की प्रक्रिया तेज हुई. बता दें कि प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी एल एंड टी कंपनी के अधीन काम करती है.
मजदूरों का फ्लाइट टिकट बुक
एल एंड टी कंपनी की ओर से सभी 48 मजदूरों के फ्लाइट के टिकट बुक करा दिया गया है. साथ ही उन्हें उनके वेतन का भुगतान भी किया गया है. इसके अलावे एल एंड टी कंपनी के अधिकारियों ने प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को जमकर फटकार लगाई है.
मजदूरों ने संदेश जारी कर जताया आभार
बहरहाल, ट्यूनीशिया में फंसे मजदूरों का वतन वापसी का रास्ता साफ होने के बाद सभी मजदूरों ने एक लिखित संदेश वीडियो के माध्यम से जारी करते हुए एल एंड टी कंपनी के अधिकारियों और सरकार का आभार जताते हुए वतन वापसी को लेकर खुशी जाहिर की है.
गौरतलब है कि ट्यूनीशिया में 19 मजदूर हजारीबाग के, 14 मजदूर गिरिडीह के और 15 मजदूर बोकारो जिले के रहने वाले हैं. ये सभी मजदूर जुलाई के महीने में काम करने के लिए अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया गए थे.
कंपनी के कन्ट्री हेड ने की पुष्टि
इस संबंध में एल एंड टी कंपनी के कन्ट्री हेड नीरज सिंह ने कहा कि ये मजदूर एल एंड टी कंपनी से डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, बल्कि प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े थे, जो एल एंड टी के अधीन काम करती है. मामले की जानकारी मिलने के बाद एल एंड टी कंपनी ने प्रेम कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन मजदूरों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया था. साथ ही सभी मजदूरों के वतन वापसी को लेकर फ्लाइट की टिकट बुक करा दी है.
ये भी पढ़ें-
अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 मजदूर, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार
दुबई में फंसे मजदूरों के परिजनों का छलका दर्द, कहा- तीन महीने से घर नहीं भेजे पैसे, खाने के लाले पड़ गए हैं
सऊदी अरब में फंसे झारखंड के मजदूरों को नहीं मिल रहा खाना, जिला प्रशासन से मिले जयराम महतो, कहा- जल्द हो वतन वापसी