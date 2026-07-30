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यूपी में 'साइलेंट किलिंग' का दौर, 'पति, पत्नी और वो' के खूनी त्रिकोण से दहला समाज, पारंपरिक हथियार छोड़ अपना रहे खौफनाक तरीके

सांप, जहर और साइलेंट किलिंग: यूपी में अवैध संबंधों के चक्कर में अपनों का ही संहार, जानिए वजह?

यूपी में 'साइलेंट किलिंग' का दौर!
यूपी में 'साइलेंट किलिंग' का दौर! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 9:28 AM IST

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Updated : July 30, 2026 at 12:35 PM IST

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आगरा: उत्तर प्रदेश में साइलेंट किलिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. छह महीने के भीतर 'पति, पत्नी और वो' के त्रिकोण में रची गई हत्या की साजिशों ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. यह सिर्फ सामान्य अपराध नहीं हैं, बल्कि इनमें अपनाई गई खौफनाक क्रेडिबिलिटी जैसे सांप से डसवाना और धीमा जहर देना रूह कंपा देने वाली है. पारंपरिक हथियार छोड़ खौफनाक तरीके अपनाए जा रहे हैं. प्यार की आड़ में रची जा रही ये खूनी साजिशें अंततः हंसते-खेलते परिवारों को उजाड़ रही हैं. जो लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही हैं. समय रहते इस सामाजिक और मानसिक पतन पर विचार करना जरूरी है, वरना रूह कंपाने वाली ये सुर्खियां थमेंगी नहीं. संवाददाता श्यामवीर सिंह की खास रिपोर्ट.

'पति, पत्नी और वो' के खूनी त्रिकोण ने दहला समाज (Video Credit: ETV Bharat)

वजह क्या हैं?: एक्सपर्ट कहते हैं कि, एक्सप्रेटेशन से फ्रक्शन और बीमार रिश्तों की वजह से ऐसी वारदातें होती हैं. आज कल के भौतिकवाद और प्रदर्शन के दौर में अमीर होना आसान है. मगर, अमीर दिखना मुश्किल है. यह बेहद खर्चीला भी है. सोशल मीडिया के जमाने के जमाने में लोग ऐसे कंटेट तैयार कर रहे हैं. ऐसा प्रदर्शन करते हैं. वो बहुत सुविधा संपन्न हैं. हर चीज का उपभोग कर रहे हैं. जबकि, वास्तिविकता ऐसी होती है, उनके खाने के भी लाले होते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे तरह के प्रदर्शन से प्रभावित होकर अक्सर खुद की तुलना एक महिला या कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी से करता है. वो एक्सप्रेटेशन पूरी नहीं होने पर वजह से फ्रक्शन होता है. जिससे रिश्तों में तनाव आता है. ऐसी समस्या यदि किसी परिवार में दिखे तो परिजन को सतर्क हो जाना चाहिए. क्योंकि, ऐसी घटना को रोकने के लिए पति और पत्नी की काउंसलिंग होना बेहद जरूरी है. जिससे उनके रिश्ते को बचाया जाता है और जान भी बचाई जा सकती है.

चाहे छोटा से छोटा तनाव हो. जो लंबे समय तक रहता है तो पति और पत्नी के संबंध को बहुत बीमार कर देता है. जब पति और पत्नी के बीच संबंध बीमार हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं बनती हैं. क्योंकि, आज की भागदौड भरी जिंदगी में समाज में धैर्य खत्म हो रहा है. जिसमें तलाक या अलगाव के बजाय लोग हत्या जैसा खौफनाक रास्ता चुन रहे हैं.- प्रो. (डॉ.) दिनेश राठौर, निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय

'पति, पत्नी और वो' के खूनी त्रिकोण से दहला समाज:

  • मेरठ के हस्तिनापुर में 17 जुलाई की रात दामिनी ने प्रेमी संग पति को सांप से डसवा कर मार डाला.
  • मेरठ के धनपुर में 27 मार्च को पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति नैन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी.
  • धनपुर में पत्नी ने शादी के गहने गिरवी रखकर शूटर हायर करके बीएसएफ जवान पति को मरवाया था.
  • 19 जुलाई को पीलीभीत के एकतानगर में पत्नी ने प्रेम संबंध के चक्कर में पति को चाय में जहर देकर मौत की नींद सुला दी.
  • कानपुर में अप्रैल महीने में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने गैंगस्टर पति की हत्या करवा दी.
  • 1 अप्रैल को आगरा में शराब पार्टी के दौरान पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को जिंदा जलाकर मौत की आगोश में भेजा.
  • 10 फरवरी को लोधई गांव में पत्नी ने देवर के प्रेम में पति की गला दबाकर हत्या कर दी.
  • मथुरा में प्रेमी से बात करने में बाधा बने मासूम को मां ने गला दबाकर मार डाला.

27 जुलाई की देर शाम बलदेव थाना पुलिस को डायल 112 से गांव छोली निवासी गोविंद गुप्ता ने सूचना दी कि भाभी रूचि गुप्ता ने तीन वर्षीय भतीजे की गला दबाकर हत्या कर दी है. पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने छानबीन की. आरोपिता से पूछताछ की तो पता चला कि 28 जून 2026 को रूचि गुप्ता ने तीन वर्षीय बेटा की गला दबाकर हत्या की थी. जबकि, रूचि गुप्ता ने पति से यह बात छिपाई. आरोपिता रूचि गुप्ता ने भी बेटे की हत्या करना कबूला है. जिस पर इस मामले में परिजन की तहरीर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.- संजीव कुमार राय, सीओ महावन, मथुरा

आजादी पाने की चाह: आज की बात करें तो अब संयुक्त परिवार नहीं, एकल परिवार का कॉन्सेप्ट है. जिससे ही सोशल मीडिया पर अपरिचितों से बढ़ती नजदीकियों का पारिवारिक जीवन पर बुरा असर हो रहा है. क्योंकि, जिस तरह से टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है. टेक्नोलॉजी से समाज में जो परिवर्तन आया है. समाज का भौतिक कल्चर है, जो तेजी से बदल रहा है. मगर, समाज का जो अभौतिक कल्चर है. जिसमें मूल्य हैंं, संस्कृति है. ये बहुत तेजी से नहीं बदल रहे हैं. हमारा समाज को पेट्रीआरकल (पुरुष प्रधान) है. वो पेट्रीआरकल वैल्यू सिस्टम बहुत तेजी से बदला नहीं है. लेकिन, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है. ऐसे में टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाएं लिबरेट होना चाहती हैं. कहें तो पेट्रीआरकल सोसायटी से आजादी पाना चाहती हैं.

पुरुष घर के स्तर पर महिलाओं से वही परंपरागत व्यवहार चाह रहे हैं. जो पहले महिलाएं अपने पतियों की सेवा में लगी रहती थीं. इन दोनों ही चीज का जो टकराव है, वो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट (विवाद) हो रहा है. कभी भी कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक पहुंच जाता है. जहां पर वाइलेंस ज्यादा और मर्डर तक हो जाते हैं.- प्रो. मोहम्मद अरशद, समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष, डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय

टेक्निकल सर्विलांस से मिले सबूत: दरअसल कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं. जिसमें पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ये कैसे संभव है. इसी पड़ताल में गांठें खुलने लगती हैं. मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय का कहना है कि हस्तिनापुर के स्कूल संचालक अतुल पवार की बिस्तर पर सोते समय सांप के काटने से मौत की बात ही संदेह पैदा कर रही थी. क्योंकि, पत्नी दामिनी ने परिजन को अतुल की मौत की वजह सर्पदंश बताई थी. सवाल यह था कि बिस्तर सांप कैसे पहुंचा. उसने चादर में घुसकर कैसे काटा. ऐसे ही तमाम सवाल दिमाग में उठे. तो टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली. डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि जब सैंया थाना क्षेत्र में अप्रैल 2026 में अधजली लाश मिली तो सबसे पहले उसकी शिनाख्त करना बेहद जरूरी थी. अधजले लोकेंद्र के हाथ पर लिखे सोमवती और लोकेंद्र नाम से उसकी पहचान हुई थी. परिजन ने लोकेंद्र की हत्या की बात कही. जिस पर छानबीन की. पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे देखे तो संदिग्ध पहचानना मुश्किल था. मगर, संदिग्ध के साथ लोकेंद्र की मौजूदगी से कड़ियां जुड़ती चली गईं.

यूपी में अवैध संबंधों के चक्कर में अपनों का ही संहार
यूपी में अवैध संबंधों के चक्कर में अपनों का ही संहार (Photo Credit: ETV Bharat)

एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप को बढ़ावा: विशेषज्ञों की मानें तो जो ये टेक्नोलॉजीकल क्रांति है. जो सभी अच्छी चीजें तो सामने नहीं ला रहा है. जो सोशल मीडिया पर मनोरंजन के नाम पर अपने कंटेट बेचने के चक्कर में प्री-मैरिटल रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप को प्रमोट किया जाता है. वो अपना कंटेट बेचने के लिए यह कर रहे हैं. मगर, सोसायटी में सारे लोग मेच्योर (Mature) नहीं होते हैं. जो ऐसे कंटेट से प्रभावित होकर एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप कर लेते हैं. इसका अंजाम कई बार यहां तक पहुंचता है कि पति का मर्डर हो जाता है. इसलिए, समाज के ताना बाना को और मजबूत करने की जरूरत है.

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Last Updated : July 30, 2026 at 12:35 PM IST

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