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​लखनऊ चिड़ियाघर में शोक की लहर: 12 साल के दुलारे भालू पिंटू ने तोड़ा दम, 2017 में रांची से लाया गया था; डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम

​लखनऊ चिड़ियाघर में शोक की लहर: 12 साल के दुलारे भालू पिंटू ने तोड़ा दम. ( ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) के लिए शनिवार की शाम बेहद दुखद रही. चिड़ियाघर में रह रहे 12 वर्षीय देसी नर भालू 'पिंटू' की शनिवार शाम अचानक मौत हो गई. पिंटू न केवल जू आने वाले दर्शकों, खासकर बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय था, बल्कि देखभाल करने वाले कर्मचारियों का भी दुलारा था.

उसके निधन की खबर से पूरे चिड़ियाघर प्रशासन और स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई है. भालू की मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए वन्यजीव चिकित्सकों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

​9 साल पहले रांची से लखनऊ लाया गया था पिंटू ​ प्राणि उद्यान प्रशासन के मुताबिक, भालू पिंटू को वन्यजीव विनिमय (एनिमल एक्सचेंज) कार्यक्रम के अंतर्गत 6 मार्च 2017 को रांची प्राणि उद्यान से लखनऊ चिड़ियाघर लाया गया था. पिछले करीब 9 वर्षों से लखनऊ जू ही पिंटू का घर बना हुआ था. अपने शांत स्वभाव और चुलबुली हरकतों की वजह से वह पर्यटकों और जू कर्मियों के बीच अपनी एक अलग पहचान रखता था.