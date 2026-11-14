लखनऊ चिड़ियाघर में शोक की लहर: 12 साल के दुलारे भालू पिंटू ने तोड़ा दम, 2017 में रांची से लाया गया था; डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम
भालू पिंटू को 2017 में रांची से लाया गया था. उप निदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला की अध्यक्षता में डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 8:18 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 8:29 PM IST
लखनऊ : लखनऊ स्थित नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) के लिए शनिवार की शाम बेहद दुखद रही. चिड़ियाघर में रह रहे 12 वर्षीय देसी नर भालू 'पिंटू' की शनिवार शाम अचानक मौत हो गई. पिंटू न केवल जू आने वाले दर्शकों, खासकर बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय था, बल्कि देखभाल करने वाले कर्मचारियों का भी दुलारा था.
उसके निधन की खबर से पूरे चिड़ियाघर प्रशासन और स्टाफ में शोक की लहर दौड़ गई है. भालू की मौत के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए वन्यजीव चिकित्सकों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
9 साल पहले रांची से लखनऊ लाया गया था पिंटू
प्राणि उद्यान प्रशासन के मुताबिक, भालू पिंटू को वन्यजीव विनिमय (एनिमल एक्सचेंज) कार्यक्रम के अंतर्गत 6 मार्च 2017 को रांची प्राणि उद्यान से लखनऊ चिड़ियाघर लाया गया था. पिछले करीब 9 वर्षों से लखनऊ जू ही पिंटू का घर बना हुआ था. अपने शांत स्वभाव और चुलबुली हरकतों की वजह से वह पर्यटकों और जू कर्मियों के बीच अपनी एक अलग पहचान रखता था.
डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम, होगी वीडियोग्राफी
चिड़ियाघर प्रशासन ने भालू की मृत्यु के वास्तविक कारणों की जांच के लिए तत्काल चिकित्सा प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्राणि उद्यान के निदेशक द्वारा नामित वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्साधिकारियों का एक विशेष पैनल पिंटू का पोस्टमार्टम करेगा.
पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया लखनऊ प्राणि उद्यान के उप निदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला की देखरेख और अध्यक्षता में संपन्न कराई जाएगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भालू की मौत सामान्य थी या किसी आंतरिक बीमारी के कारण हुई.
लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में शनिवार शाम 12 वर्षीय देसी नर भालू 'पिंटू' की मौत हो गई. साल 2017 में रांची से लाए गए इस भालू की मौत का सटीक कारण जानने के लिए उप निदेशक डॉ. उत्कर्ष शुक्ला की अध्यक्षता में डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा.