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रिमझिम बारिश में भक्ति का सैलाब, "जय जगन्नाथ" के जयघोष से गूंज उठा बलौदाबाजार

रथयात्रा के दौरान मौसम भी मानो भगवान की अगवानी कर रहा था. रिमझिम बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. बारिश में भीगते हुए महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चों ने पूरे श्रद्धाभाव से भगवान का रथ खींचा. भक्तों का मानना है कि भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य प्रदान करता है. यही वजह रही कि हर कोई रथ की रस्सी पकड़ने को उत्साहित दिखाई दिया.

बलौदाबाजार: आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम रिमझिम बारिश की फुहारें "जय जगन्नाथ" के गगनभेदी जयघोष और हजारों श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब. कुछ ऐसा ही नजारा गुरुवार को बलौदाबाजार जिले में देखने को मिला, जब भगवान श्री जगन्नाथ की विश्वप्रसिद्ध रथयात्रा पूरे धार्मिक उल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकाली गई. जिला मुख्यालय बलौदाबाजार सहित आसपास के नगरों और ग्रामीण अंचलों में भगवान श्री जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य एवं आकर्षक ढंग से सजे रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने निकले. जैसे ही रथ मंदिर परिसर से निकला, पूरा वातावरण "जय जगन्नाथ" के जयघोष से गूंज उठा.

भक्ति में डूबा पूरा शहर

ढोल-नगाड़ों, झांझ-मंजीरों और भजन-कीर्तन की मधुर धुनों के बीच भगवान की शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली. पूरा शहर भक्तिमय माहौल में रंग गया. रथ के आगे भजन मंडलियां भगवान का गुणगान कर रही थीं, जबकि पीछे श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए चल रहे थे. कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और पुष्पवर्षा कर रथयात्रा का भव्य स्वागत किया.

जगह-जगह हुआ स्वागत

रथयात्रा मार्ग में सामाजिक संगठनों, व्यापारियों और विभिन्न समितियों द्वारा भगवान का स्वागत किया गया. कई स्थानों पर पेयजल, शरबत और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी. श्रद्धालुओं ने भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी वर्षा, खुशहाली और विश्व कल्याण की कामना की.

गजा-मूंग महाप्रसाद का विशेष महत्व

रथयात्रा के अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ को पारंपरिक रूप से गजा मूंग का विशेष भोग अर्पित किया गया. धार्मिक मान्यता है कि रथयात्रा के दिन भगवान को गजा-मूंग अर्पित करने का विशेष महत्व होता है. पूजा-अर्चना के बाद यही महाप्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया गया. महाप्रसाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारों में खड़े दिखाई दिए. लोगों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस किया.

सामाजिक समरसता का संदेश

भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक एकता और समरसता का भी प्रतीक मानी जाती है. इस अवसर पर सभी वर्गों और समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ शामिल हुए. रथयात्रा ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि आस्था लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम है.

भक्ति और उल्लास से सराबोर रहा बलौदाबाजार

रिमझिम बारिश, भगवान के जयकारे, भजन-कीर्तन, पुष्पवर्षा और महाप्रसाद वितरण के साथ निकली श्री जगन्नाथ रथयात्रा ने पूरे बलौदाबाजार जिले को भक्ति के रंग में रंग दिया.