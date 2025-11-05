कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब,ट्रेन से लेकर सड़कों तक दिखा लोगों को रेला

ETV Bharat / state

कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान के लिए उमड़ा श्रद्धा का सैलाब
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read
पटना: कार्तिक महीना हिंदू धर्म में काफी पवित्र महीना माना जाता है.और अगर दिन कार्तिक पूर्णिमा का हो तो हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना गया है. मान्यता है कि इस दिन पवित्र गंगा स्नान करने से सभी पाप धूल जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है.इस मान्यता के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए सड़क से लेकर रेल तक और यहां तक की गंगा घाटों पर लोगों का रेला नजर आ रहा है.

गंगा घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं को सैलाब: कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और हवन किया. प्रशासन ने 65 घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की. इस दौरान घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी की गई.

ट्रेनों में भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ उमडी : पटना रेलवे स्टेशन पर गंगा स्नान को लेकर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ट्रेनों में भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ उमडी. पटना गया रेल खंड के तारेगना रेलवे स्टेशन पर मंगलवार की शाम को सभी ट्रेनों में भारी संख्या में यात्रियों की भीड़ देखी गई भीड़ इस कदर रही कि हर यात्री ट्रेनों में चढ़ने कोआतुर दिखें लोग. ट्रेन पर चढ़ने के लिए आपाधापी देखने को मिली .हालांकि इस भीड़ में सैकड़ो यात्री ट्रेन पर नहीं चढ़ पाये, सबसे ज्यादा महिला यात्रियों की भीड़ देखी गई.

ट्रेन से लेकर सड़कों तक दिखा लोगों को रेला
क्यों खास है इस बार की कार्तिक पूर्णिमा : जानकारों के अनुसार इस वर्ष सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, भरणी और अश्विनी नक्षत्र का संयोग है. पूर्णिमा के दिन करीब 100 साल के बाद अद्भुत संयोग बन रहा है. इसे कार्तिक के अलावा त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान और विष्णु पूजा का खास महत्व रहता है. इस दिन को देव दिवाली भी कहा जाता है. कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व बढ़ जाता है.

कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का महत्व : कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है. इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना मोक्षदायक बताया गया .यह स्नान जन्मों के पापों को मिटा देता है और व्यक्ति को पुण्य का लाभ होता है.

रेल प्रशासन ने यात्रियों से की सहयोग की अपील : रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और वैध टिकट लेकर ही सफर करें. साथ ही, रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें.इस विशेष ट्रेन का संचालन श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. रेलवे की यह पहल कार्तिक पूर्णिमा पर्व के दौरान यात्रियों को निश्चित रूप से सुविधा प्रदान करेगी.

