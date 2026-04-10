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तरबूज उत्पादक किसान परेशान, जर्जर पुल बना खुशियों में बाधा, खेतों तक नहीं पहुंच रहे व्यापारी

लेकिन अब, जब पुल से आवागमन रोक दिया गया है. तब किसानों को भी उनके तरबूज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है. लगभग दर्जन भर किसान इस व्यवस्था से परेशान हैं. पुल से आवागमन बंद हुआ तो किसान मायूस हो गए हैं. दोहरी मार तब पड़ी जब इस साल मौसम भी तरबूज की खेती के अनुकूल नहीं रहा.

कुदुरमाल और इसके आसपास का इलाका तरबूज जैसी मौसमी और चुनिंदा फलों की खेती के लिए काफी अच्छा है. पुल हसदेव नदी पर बना है और इसके आसपास लगभग 60 से 65 एकड़ में किसान प्रमुख तौर पर तरबूज की खेती करते हैं. तरबूज के साथ खीरे और ककड़ी की भी खेती यहां होती है. लेकिन किसान लंबे समय से यहां तरबूज की खेती कर रहे हैं. पिछले साल जब पुल सही सलामत हालत में था, तब आसपास के जिलों से इसी पुल के माध्यम से डीलर अपने वाहन लेकर किसानों के खेत तक आते थे .इसके बाद यहीं से तरबूज खरीद कर वो खुले मार्केट में खपाने के लिए ले जाते थे. इस वजह से किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिल जाती थी.

कोरबा : कोरबा में तरबूज उत्पादक किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है.इस परेशानी का असर किसानों की आमदनी पर पड़ रहा है. बिलासपुर, बलौदा और जांजगीर चांपा सहित पड़ोसी जिलों को कोरबा से जोड़ने वाला पुल कुदुरमाल फिलहाल बंद है.इस पुल को जर्जर हो जाने के कारण आवागमन के लिए बंद कर दिया गया. प्रशासन ने चार महीने पहले बंद हुए इस पुल का कोई वैकल्पिक मार्ग फिलहाल नहीं तलाशा है.बिलासपुर की तरफ सफर करने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ रहा है,जिसके कारण तरबूज उत्पादक किसान अब परेशान हैं.

तरबूज के आकार ने भी किसानों की बढ़ाई परेशानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

45 साल पहले बना था कुदुरमाल पुल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बार-बार असमय बारिश और धूप–छांव के मौसम ने तरबूज के साइज को भी प्रभावित किया है. पहले जो तरबूज 5 से 10 किलो के आकार के होते थे. इस साल उनका आकार काफी घट गया है. जिससे मार्केट में सही दाम नहीं मिल रहा.





मौसम और जर्जर पुल दोनों की मार पड़ी



कुदुरमाल के करीब मौजूद ग्राम पंचायत देवरमाल के सरपंच लाल सिंह कंवर खुद भी तरबूज की खेती करते हैं. सरपंच के मुताबिक उनके साथ आसपास के दर्जन भर से अधिक किस तरबूज की खेती करते हैं. इस वर्ष पुल से आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. पुल टूटा हुआ है, जिससे आवागमन बंद है. पहले जब पुल ठीक था, तो खरीदार खेत तक आते थे और यहीं से तरबूज खरीद कर ले जाते थे. लेकिन अब भारी वाहनों का आना-जाना बंद हो गया है.

तरबूज उत्पादक किसान परेशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आवागमन बंद होने से लोकल मार्केट में तरबूज के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं. दूसरी समस्या यह है कि इस साल मौसम भी काफी खराब रहा है. जिसके कारण तरबूज का आकार कम हो गया है. सामान्य तौर पर 10 किलो तक के साइज के तरबूज हमने उगाए हैं. लेकिन इस साल तरबूज का आकार काफी कम है. जिससे किसान परेशान हैं - लाल सिंह कंवर, सरपंच

लाल सिंह कुंवर के मुताबिक आसपास बड़े पैमाने पर किसान तरबूज की खेती करते हैं, न सिर्फ हमारे ग्राम पंचायत बल्कि आसपास के अन्य गांव के किसान भी तरबूज की खेती करते हैं. इसके साथ ककड़ी और खीरा की खेती भी यहां हो रही है.





पुल बंद होने से नहीं आ रहे हैं व्यापारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइज ने बढ़ा दी किसानों की परेशानी,फिर भी है उम्मीद



सामान्य तौर पर ठीक-ठाक साइज के तरबूज के दाम खुले मार्केट में 150 से 200 रुपए तक है. लेकिन छोटे साइज के तरबूज के दाम 100 या 50 रुपए तक ही आकर सीमित हो जाते हैं. तरबूज के साइज से ही उनके दाम तय होते हैं. तरबूज के आकार कम होने से किसानों को अच्छा दम नहीं मिल पा रहा है. हालांकि किसान अब भी उम्मीद में हैं कि कुछ दिन तरबूज का मौसम शेष है. इतने दिनों में तरबूज का आकार ठीक-ठाक आ जाएगा, तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा.किसानों के मुताबिक तरबूज की खेती में प्रति एकड़ की लागत लगभग एक से डेढ़ लाख आती है. लेकिन इससे जब कमाई होती है तो वह दोगुना कमा लेते हैं. प्रति एकड़ लगभग तीन लाख रुपए तक की कमाई तरबूज से हो जाती है. हालांकि इस वर्ष इतनी कमाई नहीं हो पाएगी, जिससे किसान कुछ मायूस जरूर हैं.





क्यों जर्जर हुआ कुदुरमाल पुल



पुल का निर्माण 1985 में हुआ था. 45 साल पहले कुदुरमाल में जब पुल बना तब इसकी क्षमता 16 टन थी. लेकिन पिछले चार दशकों में शहर का तेजी से विकास हुआ है, कोयला खदानों की क्षमता बढ़ी है. भारी वाहनों का चलना जिले में अब आम बात हो गई है. 16 टन की क्षमता वाले पुल से 80–90 टन की क्षमता वाले वाहन आवागमन करते हैं. औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा में ट्रैफिक का दबाव चार गुना तक बढ़ गया है. समय से पहले पुल के जर्जर होने का यह एक प्रमुख कारण है.

पुल के बीच का एक हिस्सा 8 इंच तक धंस गया है. जानकार बताते हैं कि कभी भी पुल गिर सकता है. ये पुल 40 से 45 वर्ष पुराना है. जो समय से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है. जिसका प्रमुख कारण यहां क्षमता से अधिक भारी वाहनों का लगातार आवागमन को माना गया है. इसी पुल से होकर यात्री बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर और बलौदा बाजार जैसे जिला तक आना जाना करते हैं. जबकि यही रास्ता पड़ोसी राज्य रांची तक जाने के लिए उपलब्ध रहता है.







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