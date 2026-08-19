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हांसी के गढ़ी गांव में पानी बना किसानों के लिए आफत, चार करोड़ का पंप फिर भी जलभराव, 500-600 एकड़ फसल डूबी

हांसी: जिले के गढ़ी गांव में बारिश के बाद हुए जलभराव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में दो से तीन फीट तक पानी भर जाने से करीब 500 से 600 एकड़ में खड़ी धान और बाजरे की फसल पूरी तरह डूबकर खराब हो गई. हालात ऐसे हैं कि खेतों में फसल की जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. किसानों का कहना है कि पीछे के खेतों और आसपास के गांवों का बरसाती पानी भी गढ़ी गांव की ओर आकर जमा होता है.

पांच साल से नहीं बदले हालात: ग्रामीणों ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि किसानों की ये समस्या नई नहीं है. पिछले करीब पांच वर्षों से हर बारिश में यही स्थिति बन रही है. बारिश होते ही खेत तालाब में बदल जाते हैं और किसानों की महीनों की मेहनत पानी में डूब जाती है. एक किसान ने कहा कि, "पूरे साल पैसा और मेहनत लगाकर फसल तैयार करते हैं, लेकिन बारिश आते ही सब बर्बाद हो जाता है."

जमीन के नीचे का पानी भी ऊपर आया: एक ग्रामीण ने कहा कि, " जलभराव इतना ज्यादा है कि भूजल स्तर भी प्रभावित हो रहा है. खेतों में लगातार पानी खड़ा रहने से जमीन के नीचे का पानी भी ऊपर आ गया है. पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. किसानों ने प्रशासन से तत्काल खेतों से पानी निकलवाने की मांग की है."

किसान मुआवजे और स्थायी पानी निकासी की मांग कर रहे (ETV Bharat)

चार करोड़ के पंप सेट पर सवाल: ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए लगाए गए पंप सेट को लेकर भी सवाल उठाए हैं. एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि, "बरसाती पानी की निकासी के लिए करीब चार करोड़ रुपये की लागत से पंप सेट लगाया गया था, लेकिन आरोप है कि यह लंबे समय से खराब पड़ा है और प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा." एक किसान ने कहा कि, "जब करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं तो पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही? आखिर इस व्यवस्था का फायदा किसे मिला?"