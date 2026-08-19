हांसी के गढ़ी गांव में पानी बना किसानों के लिए आफत, चार करोड़ का पंप फिर भी जलभराव, 500-600 एकड़ फसल डूबी
हांसी के गढ़ी गांव में जलभराव से 500-600 एकड़ धान-बाजरे की फसल बर्बाद हो गए हैं. किसान मुआवजे-स्थायी पानी निकासी की मांग कर रहे.
Published : August 19, 2026 at 3:28 PM IST
हांसी: जिले के गढ़ी गांव में बारिश के बाद हुए जलभराव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में दो से तीन फीट तक पानी भर जाने से करीब 500 से 600 एकड़ में खड़ी धान और बाजरे की फसल पूरी तरह डूबकर खराब हो गई. हालात ऐसे हैं कि खेतों में फसल की जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. किसानों का कहना है कि पीछे के खेतों और आसपास के गांवों का बरसाती पानी भी गढ़ी गांव की ओर आकर जमा होता है.
पांच साल से नहीं बदले हालात: ग्रामीणों ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि किसानों की ये समस्या नई नहीं है. पिछले करीब पांच वर्षों से हर बारिश में यही स्थिति बन रही है. बारिश होते ही खेत तालाब में बदल जाते हैं और किसानों की महीनों की मेहनत पानी में डूब जाती है. एक किसान ने कहा कि, "पूरे साल पैसा और मेहनत लगाकर फसल तैयार करते हैं, लेकिन बारिश आते ही सब बर्बाद हो जाता है."
जमीन के नीचे का पानी भी ऊपर आया: एक ग्रामीण ने कहा कि, " जलभराव इतना ज्यादा है कि भूजल स्तर भी प्रभावित हो रहा है. खेतों में लगातार पानी खड़ा रहने से जमीन के नीचे का पानी भी ऊपर आ गया है. पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण समस्या लगातार बढ़ती जा रही है. किसानों ने प्रशासन से तत्काल खेतों से पानी निकलवाने की मांग की है."
चार करोड़ के पंप सेट पर सवाल: ग्रामीणों ने पानी निकासी के लिए लगाए गए पंप सेट को लेकर भी सवाल उठाए हैं. एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि, "बरसाती पानी की निकासी के लिए करीब चार करोड़ रुपये की लागत से पंप सेट लगाया गया था, लेकिन आरोप है कि यह लंबे समय से खराब पड़ा है और प्रभावी तरीके से काम नहीं कर रहा." एक किसान ने कहा कि, "जब करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं तो पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही? आखिर इस व्यवस्था का फायदा किसे मिला?"
गेहूं और पशुचारे तक के लिए परेशानी: फसल खराब होने से किसानों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों का संकट भी खड़ा हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि लगातार फसल खराब होने के कारण उन्हें गेहूं तक खरीदकर खाना पड़ता है. वहीं पशुओं के लिए चारा भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है. यदि जल्द पानी नहीं निकाला गया तो आगामी फसल की तैयारी भी प्रभावित होगी.
प्रशासन से बार-बार शिकायत, समाधान नहीं: किसानों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. एक ग्रामीण ने कहा कि, "हम हर साल अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन हमें केवल आश्वासन मिलता है. पांच साल से समस्या जस की तस बनी हुई है. हमारी मांग है कि पानी की निकासी के लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए और नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए."
विधायक पर भी अनदेखी का आरोप: वहीं, आप पार्टी नेता राजेंद्र सोरखी ने किसानों की समस्या को लेकर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा. उन्होंने विधायक विनोद भयाना पर किसानों की समस्या की सुध नहीं लेने का आरोप लगाया. सोरखी ने कहा कि, "ग्रामीण लंबे समय से जलभराव की समस्या झेल रहे हैं. सरकार को इस गंभीर मामले का तुरंत समाधान करना चाहिए."
धरना-प्रदर्शन की चेतावनी: इधर, किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा. अगर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम धरना-प्रदर्शन करेंगे."
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