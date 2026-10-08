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गोरखपुर: 1000 करोड़ का बजट और AI टेक्नोलॉजी भी फेल! आखिर क्यों हर साल डूब जाता है सीएम योगी का शहर?

गोरखपुर में जलभराव का हाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: कई बार जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता, बल्कि उसके पीछे हैरान करने वाली हकीकत छिपी होती है. इस समय यही हालत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की है, जहां चमचमाती सड़कें, चौड़े कटआउट्स और रामगढ़ ताल का मखमली किनारा देखकर कोई भी कह देगा- वाह, गोरखपुर बदल रहा है, लेकिन जैसे ही आसमान में मानसून के बादल घिरते हैं, इस वीआईपी शहर का यह चमकीला मुखौटा उतर जाता है और डरावनी तस्वीर सामने आती है. फिर नजर आता है घुटनों तक डूबा गोलघर, टापू बने रिहायशी इलाके, प्रमुख बाजार और जल भराव से बेहाल जनता. इस रिपोर्ट में पढ़िए 1000 करोड़ खर्च के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम बदहाल और जनता बेहाल...

आखिर क्यों हर साल डूब जाता है गोरखपुर (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार और नगर निगम ने जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए करीब 1000 करोड़ की लागत से 'इंटीग्रेटेड अर्बन स्टार्म वॉटर ड्रेनेज मास्टर प्लान' की शुरुआत की है. आधुनिक AI तकनीक और गोड़धोइया नाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, जिसकी तारीफ खुद पीएम मोदी और नीति आयोग कर चुके हैं, लेकिन सवाल वही है, इतने भारी भरकम बजट और तकनीक के बाद भी गोरखपुर का ड्रेनेज सिस्टम हर साल फेल क्यों हो जाता है?

कहां-कहां होता है जलभराव (Photo Credit; ETV Bharat) सीएम योगी ने की पहल यहां जल भराव के लिए कुछ भौगोलिक कारण भी माने जा रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे एक कटोरे जैसी स्थिति में बसा हुआ है, जहां वर्षों से भारी बारिश में जल भराव की स्थिति पैदा होती रही है. मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इस समस्या से निजात दिलाने की पहल की. इसके लिए लगभग 1000 करोड़ से अधिक का बजट जहां तकनीकी को विकसित करने में खर्च हुआ है, वहीं निर्माण की प्रक्रिया पर भी इससे कम रुपए खर्च नहीं हुए हैं. नाले में भरी गंदगी (Photo Credit; ETV Bharat) विकास का दावा, दो दिन में खुली पोल इसी क्रम में शहर को जल भराव से मुक्त करने के लिए गोड़धोइया नाले का निर्माण हो रहा है, जो करीब 9.5 किलोमीटर की लंबाई में 80% तक पूरा कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है. वहीं, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना भी हुई है, जो देश का आधुनिक अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम है. यह सब दिखाते हैं कि शहर में विकास की रफ्तार काफी तेज है. इसी बीच करीब 15 दिन पहले दो दिन लगातार हुई बारिश ने सारे दावों को पोल खोलकर रख दी. जल भराव ने ऐसा संकट पैदा किया कि सांसद से लेकर महापौर और सभी अधिकारियों को सड़क पर उतरकर सफाई अभियान को आगे बढ़ाना पड़ा. इस दौरान उन्हें व्यापारियों और लोगों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा. जलभराव की वजह (Photo Credit; ETV Bharat) घरों में घुस गया पानी सरकार ने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जीआईएस मैपिंग और आधुनिक सैटेलाइट सिस्टम से मास्टर प्लान तैयार किया है. उसी प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य चल रहा है. जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंध फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम इसकी जानकारी देता है, फिर वहां पंपिंग सेट लगाकर जल निकासी की प्रक्रिया तेज की जाती है, लेकिन जब तक यह सब होता है, उससे पहले व्यापारियों के व्यापार स्थल और घरों में पानी घुस जाता है. अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम (Photo Credit; ETV Bharat) नालों को नदी में टैप करने की योजना पूरी नहीं