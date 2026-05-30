ETV Bharat / state

हल्की बारिश के बाद धनबाद का बड़की बोआ रेल अंडरपास स्विमिंग पुल में तब्दील, आवागमन प्रभावित

धनबाद के बड़की बोआ रेल अंडरपास के जमा पानी में तैरते बच्चे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: जिले के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित बड़की बोआ रेल अंडरपास में एक बार फिर जलजमाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मामूली बारिश के बाद ही अंडरपास में कई फीट पानी भर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है. करोड़ों रुपये की लागत से इस अंडरपास का निर्माण कराया गया था, ताकि करीब 15 से 20 गांवों के लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो. लेकिन हर बारिश में यहां उत्पन्न होने वाली जलभराव की समस्या अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है.

रेलवे परियोजना की खामी उजागर

हल्की बारिश ने ही रेलवे की इस महत्वपूर्ण परियोजना की खामी को उजागर कर दिया है. बड़की बोआ रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है. स्थिति ऐसी है कि दोपहिया वाहन बीच रास्ते में बंद हो रहे हैं और लोगों को पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है. अंडरपास के दोनों ओर लंबी दूरी तय करने वाले ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं बच्चे पानी में खेलते और तैरते दिखाई दे रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है.

स्थानीय लोगों से बात करते संवाददाता नरेंद्र निषाद और डीआरएम का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास निर्माण के समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है. समस्या से नाराज ग्रामीण पहले भी रेलवे प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.

इधर, रेलवे फाटक पर चल रहे कार्य के कारण फाटक भी बंद है. ऐसे में अंडरपास ही लोगों के लिए मुख्य मार्ग बचता है, लेकिन उसमें जलभराव होने से परेशानी और बढ़ गई है. कई स्कूली बच्चे मजबूरी में रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल आने-जाने को विवश हैं.