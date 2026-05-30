हल्की बारिश के बाद धनबाद का बड़की बोआ रेल अंडरपास स्विमिंग पुल में तब्दील, आवागमन प्रभावित
धनबाद में रेल अंडरपास में जलजमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.
Published : May 30, 2026 at 3:50 PM IST
धनबाद: जिले के ईस्ट बसुरिया ओपी क्षेत्र स्थित बड़की बोआ रेल अंडरपास में एक बार फिर जलजमाव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है. मामूली बारिश के बाद ही अंडरपास में कई फीट पानी भर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है. करोड़ों रुपये की लागत से इस अंडरपास का निर्माण कराया गया था, ताकि करीब 15 से 20 गांवों के लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो. लेकिन हर बारिश में यहां उत्पन्न होने वाली जलभराव की समस्या अब ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है.
रेलवे परियोजना की खामी उजागर
हल्की बारिश ने ही रेलवे की इस महत्वपूर्ण परियोजना की खामी को उजागर कर दिया है. बड़की बोआ रेलवे अंडरपास में पानी भर जाने से सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है. स्थिति ऐसी है कि दोपहिया वाहन बीच रास्ते में बंद हो रहे हैं और लोगों को पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है. अंडरपास के दोनों ओर लंबी दूरी तय करने वाले ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं बच्चे पानी में खेलते और तैरते दिखाई दे रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है.
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास निर्माण के समय जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है. समस्या से नाराज ग्रामीण पहले भी रेलवे प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है.
इधर, रेलवे फाटक पर चल रहे कार्य के कारण फाटक भी बंद है. ऐसे में अंडरपास ही लोगों के लिए मुख्य मार्ग बचता है, लेकिन उसमें जलभराव होने से परेशानी और बढ़ गई है. कई स्कूली बच्चे मजबूरी में रेलवे ट्रैक पार कर स्कूल आने-जाने को विवश हैं.
समस्या के स्थायी समाधान की मांग
समस्या को लेकर को एक बार फिर बड़ी संख्या में ग्रामीण अंडरपास के पास एकत्र हो गए. सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. हालांकि ग्रामीणों ने स्थायी समाधान और अतिरिक्त अंडरपास निर्माण की मांग दोहराते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया. फिलहाल रेलवे की ओर से मोटर पंप लगाकर पानी निकासी का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है.
क्या कहते हैं डीआरएम
वहीं इस संबंध में डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने कहा कि एलएचएस (लिमिटेड हाइट सब-वे) में जल निकासी के लिए मोटर पंप की व्यवस्था की गई है. पानी को निचले स्तर से लगातार बाहर निकाला जा रहा है. यह स्थान जमीन के स्तर से काफी नीचे है, जिसके कारण बारिश के दौरान जलजमाव की स्थिति बनती है. जहां-जहां ऐसी समस्या सामने आती है, वहां मोटर पंप के माध्यम से पानी निकासी की व्यवस्था की जाती है. फिलहाल इसी प्रणाली के तहत कार्य किया जा रहा है.
बारिश की शुरुआती दौर में ही बड़की बोआ रेलवे अंडरपास की स्थिति ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अब ग्रामीण रेलवे प्रशासन से तात्कालिक नहीं, बल्कि स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि हर बरसात में उन्हें इस समस्या का सामना न करना पड़े.
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